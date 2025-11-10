Entrades per al Girona FC - Real Madrid
El partit està inclòs en l’abonament de temporada però els Socis poden comprar fins a dues entrades amb descompte.
Les entrades per al partit Girona FC- Real Madrid, que es disputarà a Montilivi el diumenge 30 de novembre a les 21h. estaran a la venda a la web del Club a partir de dimarts 11 de novembre a les 11h.
Prioritat per als Socis
Els Socis del Girona tindran prioritat de compra fins al dijous 13 de novembre a les 11h. amb un màxim de dues entrades amb descompte per ID de Soci i podran afegir fins a 6 entrades per transacció. Les entrades són nominals.
On comprar?
La compra es podrà fer online, a través del web www.gironafc.cat/entrades o a taquilles, on el Club posarà a disposició dels Socis un servei d’ajuda a la compra online. La venda serà exclusiva amb targeta bancària.
Inclòs en l’abonament de temporada
Aquest partit està INCLÒS EN L’ABONAMENT DE TEMPORADA. Els abonats que no puguin assistir-hi tenen la possibilitat de cedir-lo a una altra persona fins a 5 hores abans de l’inici. A més, també tenen la possibilitat d’alliberar el seu seient i aprofitar així un dels avantatges que ofereix el Club: la bonificació del 40% del preu de l’entrada corresponent al seient, en cas que aquest acabi venut.
Per aquest partit no hi haurà disponible el servei d’entrades gratuïtes per als Socis infantils.
Sancions a la revenda
D’altre banda advertir que el Club anul·larà les entrades i bloquejarà els carnets que hagin estat utilitzats i/o aconseguits de manera fraudulenta. Alhora que s’activaran els tràmits per sancionar-los d’acord amb el reglament de règim intern que preveu la suspensió temporal de la condició de Soci i/o Abonat fins a un període màxim de dos anys. El Girona també es reserva el dret de posar aquesta informació a disposició dels Mossos d’Esquadra i recorda als aficionats que s’abstinguin de comprar entrades fora del web oficial del Girona FC o les taquilles de l’estadi.
|Preus
|General
|Socis
|TRIBUNA SUPERIOR
|182 €
|164 €
|TRIBUNA INFERIOR
|170 €
|153 €
|PREFERENT COBERT
|151 €
|137 €
|PREFERENT CENTRAL
|136 €
|123 €
|PREFERENT SUPERIOR
|125 €
|112 €
|PREFERENT LATERAL
|125 €
|112 €
|GOLS LATERALS
|107 €
|96 €
|GOLS
|95 €
|85 €