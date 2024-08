Delfí Geli: “Li desitgem que pugui tenir una estada feliç i un gran rendiment”

Quique Cárcel: “Bojan Miovski té les condicions d’un punta, que s’associa bé, que sap aguantar bé la pilota. Ve de dos anys molt bons a Escòcia. És intel·ligent i té capacitat de gol que ens pot ajudar molt en aquesta temporada”.

Bojan Miovski: “És una gran oportunitat per mi perquè he treballat tota la vida per aquest moment”.

“He escollit el Girona per l’estil de joc, és el millor per mi. Michel és un gran entrenador i ambiciós com jo”.

“Estic molt feliç d’estar aquí i preparat per començar”.

“No tinc por de res, preparat per afrontar el repte. Estic envoltat de jugadors que tenen molta qualitat i això m’ajudarà a créixer”.

“La lliga escocesa és molt més física i jo em considero un jugador tàctic. Per això espero aprofitar a LaLiga encara més aquestes característiques”.

“No sento la pressió. Treballo cada dia amb l’objectiu de créixer i per això el Girona es una gran oportunitat”.

“Per mi el més important és la col·lectivitat més que la individualitat”.