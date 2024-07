Comença "L"ONZE IDEAL"

Aquest dijous ha començat a Vila-roja el projecte "L"ONZE IDEAL" que impulsa el Girona FC amb un grup de mestres de la demarcació. Aquesta setmana els protagonistes són l"escola de Vila-roja i l"escola Migdia. I hem començat amb uns padrins d"excepció, Pere Pons i Àlex Granell.

El partit ha tinguit lloc al pati de l"escola de Vila-roja i ha enfrontat a nens d"aquest centre amb mainada de l"escola Migdia, amb resultat de 3 a 4 pels visitants. Amb set jugadors per equip, les dues formacions han protagonitzat un duel intens, amb el suport dels companys que els animàvem amb tambors i pancartes. Els golejadors han estat Jesús Sánchez i Toni Heredia, per Vila-roja i Eduard i Aaró, per Migdia, que han protagonitzat dianes espectaculars, demostrant que, perquè no, alguns d"ells algun dia podrien vestir la samarreta del primer equip blanc-i-vermell. Però el més important és que el matx ha estat exemple d"esportivitat i l"àrbitre ha mostrat diverses targetes verdes, símbol de que els valors estudiats a l"aula s"aplicaven a la vida real.

Ara l"acció de "L"ONZE IDEAL" passa a l"estadi de Montilivi ja que a la mitja part del partit de diumenge contra l"Albacete tindrà lloc la tanda de penals entre les dues escoles, de la que en sortirà el vencedor final. Un duel esportiu i un aprenentatge de valors amb el que tothom guanya.

Més informació sobre el projecte "L"ONZE IDEAL" http://goo.gl/JcT548