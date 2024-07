Pablo Machín participa al torneig benèfic de pàdel que organitza “Relats Solidaris”

L’entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha participat avui al torneig benèfic de pàdel de “Relats Solidaris” que ha tingut lloc al Smash Pàdel, de Girona. Aquesta iniciativa solidària va ser creada per un grup de periodistes esportius que des de fa tretze anys editen llibres amb diversos relats que ells mateixos escriuen. Els projectes anuals sempre són apadrinats per un esportista famós i el d’enguany és el pilot de Moto GP, Marc Márquez. Els diners recaptats es destinen a una entitat o ONG diferent. Aquest any els beneficiari és l’Associació Esclat, que treballa amb persones que pateixen paràlisi cerebral.

Al torneig que ha tingut lloc avui a Girona hi han participat també esportistes destacats com els exfutbolistes Albert Luque i Ramon de Quintana i l'exjugador d’handbol Enric Masip.