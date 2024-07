Pablo Maffeo debuta amb la Sub-21

Pablo Maffeo va debutar ahir dimarts amb la selecció espanyola Sub-21. El jugador del Girona va formar part de l’11 titular i va completar els 90 minuts del partit que va enfrontar el combinat entrenat per Albert Celades amb Eslovàquia. El partit, que corresponia a la fase de classificació per al Campionat d’Europa, va acabar amb victòria espanyola per 1-4 amb gols de Dani Ceballos, Rodri Hernández, Mikel Oyarzábal i Mikel Merino. Maffeo ja havia estat seleccionat en tres ocasions amb la Selecció Sub-17.

D'altra banda, Yassine Bounou va ser titular ahir en el partit amistós que el Marroc va jugar contra Corea del Sud. Bounou va jugar la primera part del partit que va acabar 1-3 favorable al combinat que entrena Hervé Renard. La selecció marroquina disputarà l'11 de novembre contra Costa d'Ivori l'últim partit de classificació per al Mundial.