Pablo Maffeo no continuarà al Girona

Pablo Maffeo abandonarà la disciplina del Girona al final de la present temporada. El jugador cedit pel Manchester City retornarà al club anglés, que de la seva banda ha anunciat el seu traspàs al conjunt alemany VfB Stuttgart.

El jugador posarà així punt i final a la seva tercera etapa a Montilivi, on va arribar com a cedit per primer cop el gener de 2016. El Girona jugava llavors a Segona A i el jugador de Sant Joan Despí va participar en 10 partits de lliga i tres de la promoció d’ascens a Primera, contra el Córdoba i l’Osasuna.

Maffeo, que complirà 21 anys al juliol, va viure en primera persona l’històric ascens del Girona a Primera divisió la temporada passada i ha estat aquest any un fix en les alineacions de Pablo Machín en el debut dels gironins a l’elit.

El Director Esportiu del club, Quique Cárcel, ha destacat la figura de Maffeo durant tota la seva estada a Girona i la seva contribució als èxits de l'equip: "Pablo Maffeo ha estat una de les peces fonamentals de l'equip en les darreres temporades. El seu compromís i la seva entrega han estat exemplars des del primer dia i el seu rendiment ha estat vital en la trajectòria de l'equip aquesta temporada a Primera Divisió".

"Ens sentim molt afortunats d'haver pogut comptar amb ell durant els darrers tres anys i d'haver contribuït al seu creixement com a jugador. Vull agrair personalment i en nom de tot el club el seu esforç, així com desitjar-li tots els èxits en el futur".