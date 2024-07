Pablo Moreno continuarà una segona temporada al Girona

Pablo Moreno tornarà a vestir la samarreta blanc-i-vermella per segona temporada consecutiva després que Girona i Manchester City arribessin a un acord per renovar la cessió del futbolista nascut a Granada fa 19 anys. Enguany Pablo Moreno ha fet la pretemporada amb l’equip que dirigeix Pep Guardiola.

Pablo Moreno va començar a jugar a futbol a les categories inferiors del CD Ciudad de Granada. Destacant ja de molt jove va ser fitxat la temporada 2014-2015 pel FC Barcelona. Va formar part de la pedrera blaugrana durant cinc temporades temps en el que va aconseguir més de 200 gols, unes xifres per les quals ha estat considerat com un dels millors davanters que ha passat per La Masia. La temporada 20-21 va fitxar per la Juventus formant part de l’equip sub-23 dels de Torí. En la seva etapa italiana Moreno va ser convocat amb el primer equip en un partit de la Serie A i també va destacar a la Youth League on va aconseguir quatre gols en tres partits. L’estiu passat va ser fitxat pel Manchester City.

El futbolista de Granada també ha estat internacional amb les Sub-16, 17 i 18.

Primera etapa blanc-i-vermella

La temporada passada Moreno va disputar 29 partits (26 de Lliga, 2 de Copa del Rei i 1 de play-off) aconseguint dos gols.

Fitxa tècnica

Nom: Pablo Moreno Taboada

Lloc i data de naixement: Granada 3/5/2002

Trajectòria

CD Ciudad de Granada

2014-2015 FC Barcelona

2018-2019 Juventus de Torí

2020-2021 Manchester City

2020-2022 GIRONA FC (cedit)