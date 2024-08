Pau López, un nou porter per al Girona

Pau López s’ha convertit avui en nou jugador del Girona FC. El Club i l’Olympique de Marsella han arribat a un acord per la cessió del porter de Sant Esteve de Llémena.

El futbolista garrotxí, nascut el 13 de desembre de 1994, es va formar a les categories inferiors de l’Espanyol, club en el que va debutar com professional l’any 2014. Durant aquesta etapa, López va alternar el primer equip i el filial, consolidant-se com a titular la temporada 2015-2016.

L’estiu de 2016 el nou jugador blanc-i-vermell va ser cedit al Tottenham Hotspur dirigit per Mauricio Pochettino. Tot i que no va debutar en partits de lliga, aquesta experiència a la Premiere li va servir per créixer com a jugador.

El 2018 Pau López és traspassat al Betis on ràpidament es converteix en el porter titular. El seu gran rendiment fa que l’AS Roma el fitxi la temporada 2019-2021. Es manté amb l’equip giallorossi fins el 2021, any en que és cedit a l’Olympique de Marsella amb una opció de compra que finalment és exercida.

En la seva carrera com a futbolista professional Pau Lopez ha disputat 358 partits oficials, entre els que s’hi compten 100 partits de LaLiga, 95 de la Ligue1 i els jugats a Champions i Europea League. Entre el seu palmarès destaca el sotscampionat de l’Europa League amb la Roma i els sotscampionat de la FA Cup amb el Tottenham Hotspur.

Pau López ha estat internacional amb Espanya en diferents categories com és el cas de la Sub-21 amb la qual va disputar l’Eurocopa del 2017. També va ser convocat per Luis Enrique amb la selecció absoluta.

Estil de joc

Pau López és un porter àgil, amb bons reflexes, una excel·lent capacitat per anticipar-se a les jugades del contrari i un gran talent per jugar amb els peus.