Pluja de gols a Montilivi (6-0)

Punt i final a una grandíssima primera volta amb una golejada per a la història. El Girona ha passat per sobre el cuer Las Palmas després de completar una segona meitat memorable en què s’han vist cinc gols, tres d’ells d’Olunga, el primer futbolista en fer un hat-trick a Primera amb l'elàstica blanc-i-vermella. Els altres tres han estat obra d’Stuani, Borja García i Portu. Arribats a l’equador de la Lliga, el Girona és provisionalment novè amb 26 punts, 10 per sobre del descens.

L’onze de Machín presentava dues novetats: les d’Aday i Borja García en detriment de Maffeo i Timor, avui a la banqueta. L’equip ha sortit endollat i durant els primers 10 minuts ha gaudit de bones aproximacions, amb Mojica especialment actiu. Amb el pas dels minuts, però, les forces s’han anat equilibrant fins que Javi Castellano ha comès penal sobre Portu. Stuani ha estat l’encarregat d’executar-lo per obrir la llauna (1-0, minut 24) i aconseguir el seu desè gol a la Lliga. El primer temps ha acabat sense més ocasions clares.

Cinc gols en 45 minuts

A la represa Olunga ha substituït Stuani, amb problemes físics, i ha completat uns 45 minuts de somni. El kenià, que encara no s’havia estrenat com a golejador, ha vist porteria en tres ocasions (minuts 58, 69 i 79). I més que ho podria haver fet, ja que només entrar ha robat una pilota dins l’àrea i s’ha plantat sol davant Lizoain, però el seu xut ha marxat alt. Més enllà del hat-trick, Olunga s’ha fet un fart de robar pilotes i d'assistir els seus companys, com en la jugada del gol de Portu (5-0, minut 73).

Els segons 45 minuts han estat, sens dubte, els més plàcids de la temporada. L’equip no ha deixat d’atacar els espais que deixava el contrari per crear accions de perill i amb superioritat. Així ha arribat el gol de Borja García (3-0, minut 64), qui en podria haver fet un altre després d’una gran combinació amb Portu i Olunga. De fet, la golejada podria haver estat encara més àmplia pel munt d’ocasions generades a la segona meitat.

Els més de 10.000 espectadors aplegats avui a Montilivi han gaudit com mai del joc de l'equip, que tanca la primera volta amb una golejada de somni i 26 punts a la classificació. Tota una injecció de moral per encetar la segona part del campionat visitant el flamant Wanda Metropolitano.