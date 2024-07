PRE-CAMPANYA D’ABONAMENTS 2017-2018

En uns dies es presentarà la campanya d'abonaments per a la temporada històrica a Primera Divisió.

El Girona vol avançar diversos punts per què tothom es pugui beneficiar de totes les novetats.

*Domiciliar l’abonament per evitar cues

Per a domiciliar els abonaments de la propera temporada, degut a la nova legislació europea, és necessari que els abonats es dirigeixin a les oficines a omplir la documentació pertinent abans del 30 de juny (de dilluns a dijous de 9 a 18h i divendres de 9 a 14h).

Encara que ja es tingui l’abonament domiciliat, és necessari que el soci passi per les oficines abans del 30 de juny. El divendres 7 de juliol es procedirà a fer el gir dels rebuts només als que hagin complimentat la documentació pertinent durant aquest període. Pots descarregar el document a omplir fent click aquí document

*Avantatges de domiciliar l’abonament

Al domiciliar l’abonament, el soci s’assegurarà la seva localitat sense fer cues i, a més a més, rebrà l’abonament a casa de manera gratuïta.

*Aprofitar el descompte familiar

La nova campanya d'abonats arribarà carregada de novetats. Qui vingui a Montilivi en família, ha de passar per les oficines del club -a partir del 19 de juny i fins al 30 del mateix mes- a certificar la seva unitat familiar i aprofitar el 10% de descompte en cada abonament.

Es podran beneficiar del descompte familiar aquelles famílies blanc-i-vermelles amb un mínim de 4 abonats, sempre amb un menor dins de la unitat familiar. El vincle familiar serà per descendència: Pares-fills o Avis-néts. El vincle s'haurà de certificar amb el llibre de família.

*Abonament d’empresa

Com a novetat d'aquesta temporada, només podran expedir-se carnets a nom de persones. Per tant, si es té un o més abonaments a nom d'empresa, cal passar per les oficines (dilluns a dijous de 9 a 18h i divendres de 9 a 14h) per actualitzar aquestes dades. Descarrega el document per al canvi de nom fent click aquí i entrega'l omplert a les oficines del club.

*Quan una persona té més d’un abonament al seu nom..

Per seguir les normatives de seguretat de LaLiga, Montilivi no permetrà que més d'un abonament estigui al nom d'una mateixa persona.

El Girona anima a tots els socis que disposin de més d'un abonament al seu nom que vinguin a actualitzar les dades dels seus abonaments duplicats amb la documentació de les persones a qui se'ls hi assignarà els abonaments. Descarrega el document per al canvi de nom fent click aquí i entrega'l omplert a les oficines del club.