Premiats per assistir als primers 10 partits a Montilivi

El Girona continua premiant la fidelitat de la seva afició en una temporada que de ben segur serà històrica. Aquest és el cas dels 5.178 abonats que han assistit als 10 primers partits de Lliga a Montilivi.

El premi

Entre totes aquestes persones s’han sortejat 5 places dobles per viatjar amb l’expedició del primer equip en un desplaçament fora de casa. El partit seleccionat el decidirà el Club segons el calendari de la temporada. El premi inclou dues places per viatjar amb l’equip, les entrades per al partit i l’allotjament per a dues persones.

Properament s’informarà als guanyadors mitjançant un correu electrònic.

El Girona vol agrair als abonats que dia rere dia donen suport i recordar-los també que la propera cita a Montilivi tindrà lloc aquest proper dissabte 3 de febrer a les 21h. contra la Real Sociedad.