Delfí Geli: “Pau ja va començar a jugar al Girona i estem molt contents que torni al Club. La seva arribada és una excel·lent notícia i una bona oportunitat per a tots”.

Quique Cárcel: “Vull agrair a Pau la seva aposta pel nostre projecte. Per la magnitud dels partits d’aquest any necessitàvem a un altre porter com ell”

Pau López: “Agrair al Girona l’estimació que he sentit des de que em van mostrar el seu interès. Ara la meva feina es tornar-ho al camp. El Girona que jo coneixia és molt diferent al d’avui. Vaig parlar amb David López per informar-me i va ser molt simple tornar a casa. Ara haig de treballar cada dia i aportar els meus coneixements”.

“Quan jo estava al Girona el primer equip es movia entre Tercera Divisió i Segona B. Ara mateix el Girona està entre els millors clubs d’Europa. No és casualitat perquè les coses s’estan fent molt bé”

“M’he quedar sorprès de l’estructura que té el Club, com treballa, com estan perfectament definides les diferents àrees. El Girona porta anys treballant així i ara arriba el premi”.

“Vinc a passar un gran any. Estic centrat en gaudir i l’únic que vull es començar a estar amb l’equip. Crec que aquesta temporada la gent estarà orgullosa”.