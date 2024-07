Presentats els dos models d’escut que els Socis ja poden votar fins al 19 de Setembre

Ja està actiu el sistema de votació del nou escut del Girona FC per a tots els Socis. Així doncs, durant un mes (fins al 19 de setembre) la massa social del Club podrà triar entre les dues opcions proposades per l’entitat per a esdevenir el proper escut.

Aquest procés va començar amb una consulta entre els mateixos Socis per a valorar i proposar canvis i millores en l’escut actual i s’han dissenyat, en base a aquelles respostes, dues opcions que mantenen l’essència blanc-i-vermella però que simplifiquen, modernitzen i representen un club amb més de 90 anys d’història al darrera.

Tots els Socis que vulguin participar hauran d’entrar a la pàgina web http://escut.gironafc.cat, on trobaran les dues versions i, un cop introduïdes les seves credencials de soci, podran triar aquella que més els agradi. Per tots aquells Socis que no es vegin capacitats a participar de forma online, poden dirigir-se a les taquilles de Montilivi on se’ls atendrà personalment. A més, per augmentar i facilitar la participació, s’instal·larà els dies de partit a l’estadi una carpa on els Socis podran realitzar aquesta votació assistits per personal del Club.

Des de Montilivi s’anima a tots els Socis a participar-hi i sentir-se seu aquest procés doncs és la primera vegada a la història que han tingut un paper important en el disseny i l’elecció de l’emblema que els representa i que es començarà a utilitzar oficialment a partir de l’1 de juliol de 2022.