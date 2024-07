PRÈVIA | A la recerca de nous reptes

El Girona rep el Dépor amb l'objectiu d'aconseguir la sisena victòria consecutiva a Montilivi. El conjunt gallec travessa una situació esportiva complicada aquesta temporada, i a principis de febrer va estrenar el tercer tècnic del curs, Seedorf. El preparador holandès acumula una exitosa trajectòria com a futbolista, però tot just dóna les seves primeres passes a les banquetes després de dues breus experiències al Milan i al Shenzhen xinès. Sota les seves ordres el Dépor ha sumat dos punts de quinze possibles, i encara no ha guanyat. L'última jornada va empatar a casa davant l'Eibar (1-1). En l'actualitat és 19è a la classificació amb 19 punts, dos per sota de la permanència. Els gallecs acumulen 12 partits sense guanyar. L'última victòria es remunta al desembre. Lluny de Riazor, però, no sumen els tres punts des que a l'octubre ho va fer a Las Palmas.

Des de la seva arribada Seedorf ha apostat per modelar un equip que pensant en col·lectiu i jugant junt aconseguís ser competitiu contra tots els seus rivals, per així poder seguir lluitant per aconseguir mantenir la categoria a final de la temporada. Malgrat que el Dépor segueix sent el conjunt més golejat de la categoria (57), els gallecs han guanyat en consistència al darrere des de l'arribada del tècnic holandès. Jugadors com el lateral Bóveda o el pivot Muntari, amb passat al Milan, han apuntalat darrerament l'aspecte defensiu. L'atac és l'assignatura pendent de l'equip gallec. S'ha mostrat poc contundent a l'àrea rival, i està tenint dificultats per anotar. L’última jornada el Dépor va marcar el primer gol de l'era Seedorf, i l'únic que ha materialitzat en els últims sis partits. Andone és el màxim realitzador de l'equip amb sis gols, seguit per Adrián i Lucas Pérez amb cinc i quatre respectivament. Ambdós jugadors també lideren la taula d'assistents amb tres passades de gol.

L'últim precedent a Montilivi es va produir en la darrera jornada de la temporada 13/14 a Segona Divisió. El Girona va poder celebrar la seva permanència a la categoria gràcies a una clara victòria per 3-1. Aquesta temporada, en l‘anada a Riazor, el Girona va guanyar per 1 a 2, amb gols d’Aday, de penal, i Portu.