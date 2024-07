PRÈVIA Atleti vs. Girona

Després de superar amb èpica el Betis, el Girona afronta el tram final de la temporada amb la il·lusió d'aconseguir un premi molt gros, i aquest cap de setmana afronta un repte d'alta exigència a un dels camps més complicats de Primera Divisió. Els homes de Míchel Sánchez intentaran trencar la mala ratxa a domicili davant un Atleti que és el segon millor local de la categoria només per darrere del Real Madrid, i que únicament ha concedit un empat i una derrota al Metropolitano. Això sí, va ser precisament en l'últim partit a casa, davant el Barça (0-3), i arriben en un moment irregular després d'haver-se deixat punts també en tres dels últims quatre desplaçaments. A més, aquest passat dimecres van jugar l'anada dels quarts de final de la Champions League davant el Borussia Dortumd, i en la setmana entrant disputen la tornada a Alemanya.



El 'Cholo' Simeone ja s'ha convertit en un emblema de l'Atleti, i aquest curs dirigeix per tretzena temporada consecutiva l'equip. Sota la seva batuta han guanyat dues Lligues, dues Europa League, una Copa del Rei, dues Supercopes d'Europa i una d'Espanya, a més d'arribar a dues finals de Champions. Un bagatge construït a partir d'una identitat molt reconeixible, basada en la solidesa del bloc i la intensitat. Els madrilenys intenten tenir un sistema defensiu fort, sent agressius i solidaris sense pilota i comptant també amb molts recursos en atac per desequilibrar els partits. Aquesta temporada han fet de les transicions una arma molt important, i el talent i la rapidesa dels seus davanters els permet executar-ho molt bé. Morata, referència al davant, lidera la taula d'anotadors amb vint dianes, i Griezmann, un dels jugadors més creatius de l'equip, el segueix amb dinou. Noms contrastats com Oblak, Giménez, Marcos Llorente, Koke o Correa els combinen amb talent emergent com el de Lino, Barrios o Roro, vell conegut de Montilivi.



El Girona va aconseguir a la primera volta la primera victòria davant els madrilenys, l'únic equip que se li resistia a la Primera Divisió, i ho va fer en un partit ple d'emocions que es va decidir a l'afegit amb un golàs d'Iván Martín (4-3). Catalans i madrilenys van empatar els cinc primers duels que van disputar, però en els tres darrers l'Atleti havia aconseguit imposar-se tot i ser molt igualats. El balanç total al Metropolitano és de dos empats i dues derrotes, ambdues consecutives en les darreres visites. Enfrontar-se a l'Atleti, però, sempre porta records especials per ser l'amfitrió de l'estrena a la màxima categoria amb un 2-2 a Montilivi i també el rival contra el qual es va arribar per primer cop a la història als quarts de Copa, eliminant-los al seu camp.