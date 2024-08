PRÈVIA Atlético de Madrid vs. Girona

Skip to next section

El nom més destacat de tots és el del 'Cholo' Simeone, que un any més segueix al capdavant del projecte i ja en van catorze. El tècnic argentí compta amb canvis importants a la plantilla. Álvaro Morata, Joao Félix i Mephis Depay han abandonat l'entitat i en el seu lloc han arribat dos davanters joves i amb molt bones xifres: Sorloth, que ha anotat dos gols en pretemporada i ja es va estrenar en el primer de lliga, i Julián Álvarez. Le Normand ha apuntalat la defensa, i Callagher ha aterrat recentment per reforçar el mig del camp. Tot això en una plantilla que segueix mantenint el talent d'homes clau com Oblak, Koke, Griezmann o Correa, màxim anotador de la pretemporada amb tres dianes.

Els precedents entre Atlético de Madrid i Girona

Si el Girona vol sumar els primers tres punts haurà de trencar amb els precedents. El Metropolitano no és un escenari gens senzill, i ho reflecteix el fet que els blanc-i-vermells hi han perdut de forma consecutiva els darrers tres partits i han empatat els dos restants. L'any passat van caure per 3-1 amb dianes de Correa i Griezmann per partida doble i, de fet, la victòria a Montilivi va ser la primera en els deu duels disputats davant dels madrilenys (4-3).