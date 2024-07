PRÈVIA Betis vs. Girona

S'acaba un any de somni pel Girona FC. Els homes de Míchel van començar el 2023 empatant al camp de l'Espanyol i des d'aleshores hem viscut una escalada d'emocions constant. Grans partits que han fet vibrar l'afició, passant d'ocupar posicions de mitja taula a quedar-nos a tan sols un punt d'anar a Europa, i ara a liderar la Primera Divisió. Els blanc-i-vermells tractaran d'assaltar un altre dels escenaris històrics del futbol espanyol abans de les festes de Nadal, el Benito Villamarín. A l'altra banda, un Betis que ha puntuat en tots els duels de lliga que ha disputat a casa aquest curs, amb cinc victòries i tres empats. En l'últim va acabar 1-1 davant el Real Madrid, i només n'han perdut dos partits en tota la temporada. Ambdós al principi, i ja encadenen dotze jornades puntuant, si bé quatre de les darreres cinc han estat empats.



Manuel Pellegrini dirigeix el Betis per quarta temporada consecutiva. El preparador argentí, que és el més veterà de la categoria, ha aconseguit formar un equip amb identitat que fins i tot va aixecar la Copa del Rei fa dues temporades, i malgart que enguany els està costant més guanyar, tampoc perden. Són setens amb 27 punts, i mantenen intacte l'objectiu de classificar-se un any més per competició europea. Willian José s'ha erigit el màxim referent en atac amb sis dianes, i Ayoze Pérez el segueix amb quatre. En una plantilla amb molt de talent i gol, destaca Isco com a director d'orquestra, però el malagueny es perdrà la cita per sanció.



Ambdós equips s'han enfrontat catorze vegades amb uns precedents nefastos pel Girona. Els catalans només han pogut guanyar-ne dos i empatar-ne un, per onze derrotes. Els de Míchel Sánchez només han guanyat un cop al Benito Villamarín, i va ser el 2010 gràcies a una diana de Cañas. L'any passat, derrota en els dos partits i, de fet, en sis duels a Primera Divisió tan sols s'ha pogut sumar un punt. Tocarà trencar la dinàmica per endur-se el triomf cap a Montilivi.