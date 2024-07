PRÈVIA CD San Roque de Lepe vs. Girona FC

El Girona comença aquest dimecres a les 12h el seu camí a la Copa del Rei visitant el CD San Roque de Lepe, un conjunt andalús de la província de Huelva que actualment milita a Segona RFEF. Els homes de Míchel tractaran de traslladar a la competició del KO el seu bon estat a la lliga per seguir guanyant partits i somiant en gran, i al davant es trobaran un conjunt modest carregat d'il.lusió tot i no haver començat gaire bé la temporada. Els de San Roque, malgrat ser penúltims amb només set punts en nou partits, viuen un moment molt bo dins la seva història. Van aconseguir l'ascens a Segona RFEF el 2021, el seu sostre fins al moment, i l'any passat van estar lluitant fins al final per entrar al play-off de promoció a Primera. Enguany s'han plantat a les semifinals de la Copa Federació, i es preparen per rebre al Girona.

Els andalusos compten ja amb un bagatge a la Copa del Rei, i han demostrat sempre ser un equip competitiu i difícil de batre. L'any passat van rebre al Getafe, i fa una dècada al Sevilla. Els madrilenys van acabar segellant el pas de ronda amb un gol a la pròrroga (2-3), mentre que els de Nervión també es van imposar per la mínima (0-1). A les seves files, el CD San Roque compta amb Jesús Rueda, central del Valladolid durant molts anys al futbol professional, i Mizzian és el seu màxim realitzador amb cinc dianes. Tots ells dirigits per Juan Manuel Pavón, amb passat al Recreativo de Huelva a Segona Divisió, i que comença el seu segon curs a l'entitat.