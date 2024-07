PRÈVIA | Fer-se forts a Montilivi

El Celta visita aquest dimarts Montilivi. Els gallecs han estrenat entrenador aquesta temporada. Després de la marxa de Berizzo, Juan Carlos Unzué va agafar el relleu a l'estiu, i sota la seva batuta l'equip ha perllongat la bona dinàmica que l'havia acompanyat les últimes campanyes. El preparador navarrès ja havia estat a Vigo com a assistent de Luis Enrique la temporada 2013-14. Tot i que va començar el curs de forma irregular, el Celta ha encadenat bones dinàmiques i espera lluitar fins al final amb l’objectiu d’aconseguir una de les places per jugar a Europa l’any vinent.

Amb Unzué al capdavant, el Celta aposta per potenciar el joc d'elaboració, buscant tenir la possessió de la pilota i sortir amb aquesta jugada des del darrere. El conjunt gallec té predilecció pel joc d'atac, però si alguna cosa li costa més és ser consistent al darrere. Les estadístiques així ho reflecteixen, i és que el que dirigeix Unzué és un dels equips de la competició que més gols anota, però d'altra banda també n'encaixa amb facilitat, i ha deixat escapar molts punts als darrers minuts dels partits. El millor reflex és l'últim precedent entre ambdós equips (3-3) a Balaídos, on van abundar les ocasions i els gols. Juanpe va fer l’empat en els instants finals del matx i va permetre al Girona sumar un punt. Balaídos va ser també l’escenari el 2008 de l’estrena del Girona a Segona A després de 49 anys. Els blanc-i-vermells van guanyar (0-1), amb gol de Jaume Durán.

Sergio Álvarez i Rubén Blanco s'han repartit el protagonisme a la porteria gallega. Per davant, Sergi Gómez és un dels referents a l'eix, i també destaca la projecció ofensiva dels laterals, amb el capità Hugo Mallo a la dreta i el jove prometedor Jonny a l'esquerra. La combinació entre l'ofici de Radoja, el talent de jugadors com Lobotka o Pablo Hernández, el desequilibri d'extrems ràpids i hàbils com Sisto i Wass i l'eficàcia golejadora de Iago Aspas i Maxi Gómez, són els trets més remarcables d'un equip on abunden els joves talents emergents. En aquesta línia, les últimes adquisicions del conjunt gallec aquest hivern han estat el lateral Mazan i el davanter Lucas Boyé. Han abandonat l’equip Iván Villar, Hjulsager i Guidetti.