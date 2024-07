PRÈVIA Getafe vs. Girona

José Bordalás, que els va pujar a Primera i els va arribar a portar a l'Europa League, va tornar el curs passat faltant set jornades per revertir una situació nefasta i assolir amb certa tranquil·litat la permanència. Amb un estil pràctic i pragmàtic, el Getafe és un equip intens sobre la gespa i que intenta ser vertical i aprofitar les seves opcions en atac per fer-les definitives. Aquesta temporada estan tenint més dificultats al darrere i són els cinquens més golejats, però a la vegada també han millorat en la faceta ofensiva i es situen com els vuitens més anotadors. Els madrilenys compten amb un equip força veterà i experimentat, amb homes que ja porten molt temps jugant junts i es coneixen a la perfecció. Borja Mayoral és la gran referència amb 15 dianes, i destaca també Greenwoond com un dels més diferencials de la plantilla, amb sis dianes més. L'ex del Girona Jaime Mata n'acumula quatre i és un altre dels perills.

Els precedents entre ambdós conjunts estan molt equilibrats, amb un lleuger avantatge pel Girona, que porta cinc victòries per tres dels madrilenys i tres empats. A la primera volta dos gols d'Stuani i un de Yangel Herrera van permetre guanyar còmodament, però a domicili el Girona sempre ha tingut més problemes: tres derrotes, un empat, i una única victòria, per 0-2 a Segona Divisió l'any de l'ascens. El curs passat el Getafe es va imposar per 3-2.