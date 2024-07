PRÈVIA Girona FC - UD Almería

Torna el futbol a Montilivi després de l'aturada de seleccions i el Girona rep la visita del cuer. Els de Míchel, segons a la Lliga, es trobaran al davant un Almeria que encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada i que estrenarà entrenador per tractar de revertir la situació. Gaizka Garitano ha substituït a Vicente Moreno al capdavant de l’equip amb l'objectiu de reenganxar-se ràpid a la lluita per la permanència, i és que fins ara acumulen tres empats i sis derrotes que els situen ja a cinc punts del dissetè. Fora de cassa només han fet un punt de dotze, i en l'última jornada es van endur una golejada a San Mamés (3-0).

Gaizka Garitano es va fer un nom al futbol professional portant un modest Eibar de Segona "B" a Primera en només tres temporades. Des d'aleshores ha passat per Valladolid, Dépor i Athletic Club, tornant a l'Eibar els últims dos cursos sense poder aconseguir l'objectiu de l'ascens. L'entrenador sempre ha mostrat un estil pràctic i sòlid, amb conjunts intensos que es fan forts defensivament i aprofiten les seves ocasions en atac. El primer contratemps amb el qual es toparà a Almeria és que el seu màxim exponent en atac, Luis Suárez, s'ha lesionat de llarga durada. És el màxim anotador amb quatre dianes, juntament amb Sergio Arribas.

Girona i Almeria s'han enfrontat molt en l'última dècada. Ambdós conjunts s'han vist les cares en fins a 22 ocasions des del 2012, amb un balanç favorable als andalusos. El Girona ha aconseguit guanyar-ne sis i empatar-ne sis més, per deu derrotes. L'última visita dels andalusos a l'estadi es va saldar per 6-2 la temporada passada, i a Montilivi les estadístiques sempre han estat molt més equilibrades.