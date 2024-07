PRÈVIA Girona FC vs. Athletic Club

El Girona vol seguir volant alt i avui defensarà el liderat per tercera jornada aquest curs davant l'Athletic Club. Els homes de Míchel Sánchez, que ja van guanyar tots els partits del mes d'octubre, volen tancar també novembre amb ple de victòries davant un rival exigent que arriba a la cita en bona dinàmica. Els bascos són cinquens amb 24 punts i n'encadenen set dels últims nou. La darrera jornada es van imposar a l'últim minut davant el Celta en un partit boig (4-3), i la setmana anterior havien derrotat el Villarreal (2-3). Tot i els últims resultats, són un equip molt equilibrat, amb perill al davant però sòlid al darrere i que en les primeres nou jornades havia deixat cinc vegades la porteria a zero.



Ernesto Valverde ja va tornar a San Mamés el curs passat, i inicia el seu segon curs en aquesta segona etapa. De la mà del navarrès van conquerir una Supercopa el 2016 i ara lluiten per tornar a competicions europees. Sota la seva batuta l'Athletic és un conjunt alegre i vertical, dominador en l'aspecte físic i que a partir de la seguretat al darrere és molt incisiu en atac amb jugadors ràpids i profunds capaços d'amenaçar a l'espai. Els germans Williams s'han afiançat, i mentre que Nico és el més desequilibrant Iñaki aporta més gol (5). El màxim realitzador, però, és Gorka Guruzeta, un punta de referència que ja n'ha fet sis. De totes formes, el gol està repartit i fins a dotze jugadors han vist porteria.





Girona i Athletic s'han enfrontat en sis ocasions des del primer ascens del conjunt gironí, amb un perfecte equilibri de tres victòries per banda. Els de Míchel, aixó sí, encadenen dos triomfs consecutius i l'any passat van imposar-se a Montilivi per 2-1 amb gols de David López i Iván Martín. Dels tres cops que els bascos han visitat l'estadi, dos s'han saldat amb triomfs local.