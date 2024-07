PRÈVIA | Girona FC vs. CD Tenerife

Només queden quatre jornades pel final de temporada i tot està per decidir. El Girona, en places de play-off, rebrà aquest dilluns la visita d'un rival directe, el Tenerife, amb l'objectiu d'aconseguir tres punts que li permetin consolidar-s'hi. Els canaris, per la seva banda, són quarts amb un punt més i arribaran a la cita en un moment de forma excel·lent després d'haver sumat onze dels darrers quinze punts que han disputat. La setmana passada ja es van imposar a domicili, en aquest cas al camp del Lugo (0-2) i, de fet, els de Luis Miguel Ramis són ni més ni menys que el millor visitant de la categoria.

Ramis dirigeix per segon curs consecutiu l'equip canari. El preparador tarragoní, que va arribar a la meitat de l'anterior i va aconseguir revertir la mala dinàmica, ha dotat al seu conjunt d'una identitat pròpia basada en la solidesa, la fortalesa al darrere i la claredat d'idees a l'hora de jugar que li han permès tornar a lluitar per cotes altes després de vàries temporades transitant per mitja taula. Unes premisses que es veuen reflectides també a les estadístiques, i és que amb només 31 gols encaixats s'han convertit en l'equip menys golejat fins al moment, i s'han enfilat fins als 51 gols a favor tot i haver perdut Fran Sol a l'estiu. El gol, que l'any passat va estar capitalitzat precisament pel seu davanter referència, enguany està molt més repartit i lidera la taula d'anotadors Elady Zorrilla amb onze, seguit pel català Enric Gallego amb deu. També han tingut una participació destacada Shashoua (6) i Mario González (5), unes estadístiques que posen de manifest la importància de la segona línia a l'equip.

Girona i Tenerife s'han trobat en fins a divuit ocasions des del 2008 amb un balanç favorable als blanc-i-vermells de set victòries i sis empats, per tan sols cinc derrotes. I si a l'Heliodoro Rodríguez López el domini ha estat històricament local, a Montilivi també, i és que els de Míchel hi han guanyat cinc dels nou cops que han rebut els blanc-i-blaus i tan sols han deixat de puntuar en un. A la primera volta, això sí, un gol de Baena no va ser suficient i el matx es va decantar pel costat dels tinerfenys amb dues dianes de Mellot i Gallego al tram final.