Prèvia Girona FC vs. Villarreal CF

Tan sols queden quinze dies per posar el punt final a la temporada de Primera Divisió. Quinze dies per seguir gaudint d'un equip que, amb la feina feta amb molta solvència, ara vol continuar somiant per acabar de la millor forma una temporada històrica. Al davant es trobaran a un Villarreal també amb una proposta atractiva i que, tot i tenir moments d'alts i baixos, està completant un curs molt bo i arriba a la cita en dinàmica positiva. Els castellonencs ocupen la cinquena posició amb 57 punts i són a un pas de certificar la seva participació a la pròxima Europa League. La setmana passada van golejar l'Athletic Club (5-1), i encadenen deu punts en les darreres quatre jornades que els converteixen en l'equip més en forma juntament amb els de Míchel.

Els grocs, això sí, no han estat igual de regulars durant tot l'any. Unai Emery, cabdal en els èxits del Villarreal dels darrers anys, va deixar la direcció de l'equip després d'onze jornades per emprendre un nou repte a l'Aston Villa, i el va rellevar en el càrrec Quique Setién. Amb una proposta força diferent, l'inici no va ser senzill però a mesura que el grup va anar adquirint les seves idees, els resultats van començar a arribar. Tot i una mala ratxa a l'equador de la seva etapa, amb quatre derrotes consecutives, des d'aleshores gairebé no s'han deixat punts i, a través de la pilota i d'un futbol associatiu, ha construït un conjunt protagonista que imprimeix molt ritme als partits i és letal als últims metres amb futbolistes que interpreten molt bé els espais. En lliga, el jove Jackson és el màxim anotador amb nou dianes, i passa per un gran moment havent-ne fet sis de forma consecutiva en les darreres quatre jornades. José Luis Morales, amb set, i Gerard Moreno, que torna de lesió, amb sis, són alguns altres dels noms d'un atac temible i amb molt de talent que també compta amb dos punyals per les bandes com Pino i Chukwueze, i amb futbolistes diferencials a tres quarts com Baena.

De totes formes, els castellonencs arribaran amb baixes molt sensibles a totes les línies. No hi serà per primer cop aquest curs el seu timó a la medul·lar, Dani Parejo, ni tampoc el central Pau Torres, sancionats. Raúl Albiol, la seva parella a l'eix, serà dubte fins a última hora, i Coquelin i el citat Morales també es perdran el matx per lesió. Tot i això, el duel no serà menys exigent davant un rival amb molts recursos i que sempre competeix bé. A Montilivi, a més, els precedents no són bons: quatre derrotes consecutives (dos de lliga i dos de copa) i tan sols un gol. Fins ara, a Primera ambdós equips s'havien repartit dues victòries a domicili cadascun, però el Villarreal va trencar-ho a la primera volta amb un triomf marcat per la polèmica a La Ceràmica (1-0). Enguany, el Girona tractarà també de fer valer el seu bon moment per trencar amb l'històric i deixar a casa tres punts de molt valor.