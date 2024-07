PRÈVIA | Girona-Valencia

El Girona s'estrenava a Primera Divisió l'agost passat empatant contra l'Atlético de Madrid a Montilivi en una jornada històrica. Una setmana més tard, arribaven els tres primers punts a l'elit, contra el Màlaga. Ara, vuit mesos després, l'equip s'acomiadarà aquest dissabte de l'afició havent aconseguit la permanència i lluitat fins al final per quedar el més amunt possible, en el que serà el penúltim partit de la temporada, i el darrer a casa. El rival serà el València, que la passada jornada es va assegurar de forma matemàtica una plaça a la pròxima edició de la Champions League. L'equip valencià és en l'actualitat quart a la classificació amb 67 punts, però darrerament s'ha trobat amb moltes dificultats per puntuar. Una derrota contra el Barça ara fa un mes els va tallar una dinàmica de cinc partits consecutius guanyant, i des d'aleshores només han aconseguit sumar dos punts dels quinze que han disputat. En l'última jornada el conjunt 'ché' va caure derrotat per 1-0 a l'estadi del Villarreal en el derbi valencià.

La banqueta de Mestalla l'ocupa aquest any Marcelino García Toral. El tècnic va aterrar a l'entitat valencianista a l'estiu per remuntar el pobre bagatge dels darrers cursos, havent aconseguit ara retornar l'equip a competicions europees després de dues temporades d'absència. A partir del 4-4-2, el preparador asturià organitza el joc de l'equip donant prioritat a l'aspecte defensiu, on l'organització col·lectiva per fer-se sòlids i recuperar la pilota ràpidament és clau per posteriorment articular un atac expeditiu. El València destaca per la solidesa de la rereguarda, sent el quart equip menys golejat del campionat, amb només 37 gols encaixats en tot el curs. El porter Neto, amb una diana rebuda de mitjana per partit, també és quart en el rànquing Zamora, i un dels principals puntals defensius de l'equip. Un equip que ha aconseguit trobar l'equilibri entre la faceta defensiva i l'ofensiva, sent també el quart més anotador de la categoria, amb 62 gols materialitzats. Rodrigo, màxim anotador amb 16, juntament amb Santi Mina i Zaza, que el segueixen amb 12, formen un dels tridents ofensius més letals de Primera.

El València s'ha mostrat inexpugnable com a local, havent deixat escapar només quinze punts en tota la temporada a Mestalla, però com a visitant també ha registrat bons números, convertint-se en el quart equip del campionat que més ha sumat a domicili (28), únicament superat pels tres primers. Enguany serà la primera vegada que l’entitat valencianista visiti l’estadi de Montilivi, i és que entre ambdós equips només consta un precedent, el del partit disputat a la primera volta, on tot i avançar-se el Girona a Mestalla mitjançant una diana de Portu, el conjunt local va aconseguir donar la volta al marcador amb un autogol de Ramalho i un penal transformat per Parejo. El migcampista madrileny, però, no estarà disponible pel partit de dissabte per acumulació d'amonestacions, i s'unirà a la baixa del pivot francès Francis Coquelin, per lesió.