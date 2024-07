PRÈVIA Girona vs. Atleti

El Girona arrenca el 2024 amb ganes de seguir fent història i de completar un segon tram de temporada igual de bo que fins ara. En el primer partit de l'any i també l'últim d'una primera volta de rècord, els blanc-i-vermells rebran un Atlético de Madrid sempre complicat que també està lluitant per posicions de Champions. Els dels 'Cholo' Simeone, tercers amb set punts menys (38), tractaran de recuperar sensacions, i és que no travessen el millor moment de la temporada. Tot i guanyar al Sevilla per la mínima en l´últim partit, van empatar a casa davant el Getafe en la jornada anterior (3-3), i encadenen tres desplaçaments perdent a domicili davant Las Palmas, Barça i Athletic. És el que més els està costant aquest curs, i és que tan sols han pogut fer deu punts en vuit partits lluny del Metropolitano.

El 'Cholo' Simeone ja s'ha convertit en un emblema de l'Atleti, i aquest any dirigeix per tretzena temporada consecutiva l'equip. Sota la seva batuta han guanyat dues Lligues, dues Europa League, una Copa del Rei, dues Supercopes d'Europa i una d'Espanya, a més d'arribar a dues finals de Champions. Un bagatge construit a partir d'una identitat molt reconeixible, basada en la solidesa del bloc i la intensitat. Els madrilenys intenten tenir un sistema defensiu fort, sent agressius i solidaris sense pilota i comptant també amb molts recursos en atac per desequilibrar els partits. Griezmann, amb onze dianes, és el màxim artiller i també el jugador més creatiu de l'equip, i el segueix Morata amb nou. Noms contrastats com Oblak, Giménez, Marcos Llorente o Koke els combinen amb talent emergent com el de Lino, Barrios o Roro, vell conegut de Montilivi.

El Girona intentarà aquest dimecres guanyar per primer cop als de Simeone, que són l'únic equip de Primera Divisió que se li resisteix. Catalans i madrilenys van empatar els cinc primers duels que van disputar, però en els tres darrers l'Atleti ha aconseguit imposar-se en partits molt igualats. Tant, que la seva darrera visita a Montilivi es va decidir amb una diana de Morata a l'afegit (0-1). La seva visita sempre porta records especials, i és que l'agost del 2017 l'equip es va estrenar a la màxima categoria amb un 2-2 a Montilivi davant seu, i la temporada següent van aconseguir arribar als quarts de la Copa del Rei eliminant-los al seu camp.