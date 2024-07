PRÈVIA Girona vs. Betis

La lliga torna a Montilivi després de l'aturada per seleccions, i el Girona vol fer valer la seva fortalesa com a local per sumar tres punts d'or i allargar l'idil·li al costat de l'afició. A falta de nou partits pel final de la temporada, i amb el somni de classificar-se per la Champions League a l'horitzó, els blanc-i-vermells afronten amb exigència i il·lusió el darrer tram d'un curs històric. Aquest dissabte es trobaran davant el Betis, setè a la classificació i amb aspiracions europees tot i no passar un bon moment. Els andalusos, que recentment van caure eliminats de la Conference League, encadenen tres derrotes consecutives i fora de casa tan sols han pogut guanyar tres dels catorze partits que han disputat. En la darrera jornada van perdre 2-0 a Vallecas.



Manuel Pellegrini dirigeix el Betis per quarta temporada consecutiva. El preparador argentí, que és el més veterà de la categoria, ha aconseguit formar un equip amb identitat que fins i tot va aixecar la Copa del Rei fa dues temporades, i articula la seva proposta a través de la pilota i de voler ser protagonista. Willian José és el màxim realitzador amb vuit gols, i el segueix Isco amb sis, el far de l'equip a la zona de tres quarts. Tot i això, compten amb lesions importants com les de Bellerín, Marc Roca, Bartra, Sabaly i Bakambu.



Si el Girona vol quedar-se amb els tres punts, haurà de desafiar els precedents. De tretze partits jugats en l'era moderna, els de Míchel únicament n'han guanyat un, i va ser el 2009 al Benito Villamarín (0-1). La resta de duels s'han saldat amb deu derrotes i dos empats, també a domicili. Un d'ells, a la primera volta per 1-1, i a Montilivi les sis visites anteriors han acabat amb resultat advers.