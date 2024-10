PRÈVIA Girona vs. Feyenoord

Priske s'estrena aquest curs al capdavant del Feyenoord després d'haver entrenat durant les dues últimes temporades a l'Sparta Praha. El repte no és senzill, perquè li toca substituir a un Arne Slot que ha completat tres cursos excel·lents i que aquest estiu ha fitxat pel Liverpool per substituir a Klopp després d'aixecar una Lliga, una Copa i d'arribar a una final de Conference League. L'inici no està sent el millor i també han perdut a jugadors importants com Geertrudia i Wieffer, tot i que en mantenen d'altres de pes. Santiago Giménez va ser el màxim realitzador el curs passat amb 23 dianes, i enguany ja en porta dues. Hancko, Timber, Hwang o Peixao són altres dels noms diferencials de la plantilla.

"És un somni jugar Champions League, i més fer-ho a casa"

Abans de l'estrena a Montilivi, Míchel Sánchez ha valorat l'enorme mèrit d'estar competint a la UEFA Champions League. L'entrenador ha destacat que "quan soni l'himne serà increïble. Venim en línia ascendent i estem motivats per assumir el repte davant la nostra gent", i també ha explicat que "he vist la Champions per la televisió tota la meva vida. Em sento un afortunat i demà ho donarem tot. Si tenim rendiment, estarem més a prop de guanyar". El míster també ha posat èmfasi en tots aquells qui han treballat perquè un moment tan especial per Girona com aquest, arribi: "Som un equip petit, però amb història. Demà hi haurà molta gent orgullosa de nosaltres. Tots ells també formen part de l'èxit actual del Girona". Per la seva banda, Donny Van de Beek, que també ha comparegut davant els mitjans, ha valorat com a molt especial la cita de demà: "Serà un partit molt especial per al Club. Tothom vol aconseguir un bon resultat. La Champions és el millor que hi ha".