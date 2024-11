PRÈVIA Girona vs Leganés

Fer-nos forts a casa El Girona vol tornar a sumar de tres a la lliga i la millor manera de fer-ho és a Montilivi. L'estadi va celebrar la primera victòria a la Champions League fa poc més d'una setmana, i sumat al triomf a la Copa del Rei, dona empremta per intentar agafar també una bona dinàmica a la lliga. Els de Míchel Sánchez reben a un Leagnés que no va començar bé la temporada, però que ha anat a més en l'any del retorn a Primera. També han superat el seu compromís a la competició del KO i han puntuat en quatre dels darrers cinc partits. El darrer cap de setmana van golejar el Celta a casa (3-0), tot i que a domicili encara no hi han guanyat, amb quatre empats i dues derrotes. Són el conjunt que més empata de la categoria (5), i fins la setmana passada també eren el menys anotador, cosa que compensen amb un bon sistema defensiu.

Els noms propis del Leganés Borja Jiménez està al capdavant del Leganés. L'entrenador, amb experiència al Mirandés, el Cartagena, el Dépor o el Trípoli, entre d'altres, va agafar l'equip a Segona Divisió la temporada passada i va aconseguir l'ascens proclamant-se campions de la categoria. A les seves files manté jugadors importants, com els davanters Diego García i Miguel, màxims realitzadors l'any passat amb dotze i tretze gols respectivament. El màxim artiller d'enguany és Juan Cruz, amb tres. A la plantilla compten amb noms destacats, com els de Munir El Haddadi, Óscar Rodríguez, Nastasic o Dmitrovic, a més de l'exgironí Franquesa, i han aconseguit formar un bloc molt sólid i ben treballant. Giménez aposta per un estil propositiu, donant-li valor a tenir la pilota, però sent també directes quan cal.

Míchel: "La competició no s'atura. Hem de competir i guanyar partits" Míchel ha insistit en que "l'equip ha de competir i guanyar partits. La competició està per sobre de tot i ara mateix no podem descansar ni recuperar". De totes maneres, ha explicat que mira més enllà del Leganés perquè l'equip pugui competir amb les màximes garanties: "el de demà no és el partit més important. En el meu cap està la manera de fer que la plantilla estigui amb energia suficient per jugar demà, dimarts i diumenge. No puc pensar només en aquest partit, sinó també el que ve". I tot i la difícil situació pel cúmul de lesions, el tècnic ha estat contundent en afirmar que "soc realista i tinc clar que aquest equip acabarà a dalt i que jugarem bé i la gent estarà contenta. Estic tranquil amb el dia a dia dels meus jugadors".

Els precedents Girona i Leganés s'han enfrontat dotze cops, amb molt millor balanç pels catalans, que han sumat sis victòries i cinc empats, per només una derrota. L'última visita des madrilenys a l'estadi, el 2021, va acabar amb golejada gràcies a dues dianes d'Stuani i una d'Arnáiz en pròpia porteria (3-0).