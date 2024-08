PRÈVIA Girona vs. Osasuna

Montilivi té la clau de la primera victòria El Girona buscarà sumar els tres primers punts de la temporada acompanyat per l'afició. Els homes de Míchel Sánchez debuten aquesta temporada a casa davant Osasuna, que ha començat la lliga amb bones sensacions. Els navarresos han sumat quatre dels primers sis punts i són setens. Van arrencar empatant a casa contra el Leganés (1-1), i el darrer cap de setmana es van imposar al Mallorca per la mínima (1-0). Els set partits que han disputat fins ara, siguin amistosos o oficials, sempre han acabat en empat o s'han decidit per la mínima.

Els noms propis d'Osasuna El canvi més rellevant d'aquest estiu ha estat a la banqueta. Jagoba Arrasate ha abandonat l'entitat després d'un llarg projecte de sis temporades per posar rumb a Mallorca, i el seu lloc l'ha ocupat Vicente Moreno. L'exentrenador de Mallorca, Espanyol o Almería aterra amb la missió de mantenir l'estabilitat esportiva que regna al club vermell. El central David García ha estat la baixa més sensible d'un mercat amb pocs moviments i l'arribada d'un home important en atac com Bryan Zaragoza. A les seves files mantenen noms com els de Rubén García, autor del gol de la victòria en l'últim partit, Aimar Oroz o Budimir, màxim realitzador del curs passat (16).

"Montilivi ens dona punts" A la roda de premsa prèvia al partit davant Osasuna, el míster ha apel·lat a l'afició per tractar de sumar per primera vegada de tres: "Necessitem l'afició i la nostra millor versió. Montilivi ens dona punts. La nostra afició ens dona punts". Míchel Sánchez també ha explicat que "no m'agrada el que estic observant, sembla que estiguem malament. Necessito canviar-ho ja. Nosaltres tenim un gran equip i demà farem un gran partit per demostrar-ho".