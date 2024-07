PRÈVIA Girona vs. Sevilla

El Girona rep el Sevilla en el primer partit de la primera volta a casa. Els blanc-i-vermells volen tornar al camí de la victòria després d'empatar a Almeria, i al davant es trobaran un rival en hores baixes que necessita reaccionar. Acostumats a lluitar per competicions europees, estan tenint una temporada molt complicada des de l'inici i tenen els llocs de descens molt a prop. Són dissetens amb 16 punts, i només els separa un de les posicions vermelles. Encadenen tres derrotes consecutives en les últimes tres jornades, i malgrat anar pel tercer entrenador en mitja temporada, encara no han trobat reacció. En Copa, això sí, van guanyar aquesta setmana al Getafe i estan classificats pels quarts.



Igual que la temporada passada amb Mendilibar, els andalusos han optat per portar un tècnic que conegui bé la lliga i que ja hagi estat en situacions similars abans. Amb passat a l'Atleti, l'Espanyol, el València o el Getafe, Quique Sánchez Flores les ha vist de tots els colors i també ha viscut experiències internacionals amb el Watford. La seva estrena a Sevilla no ha estat gaire bona, amb tres derrotes en quatre partits de lliga. Abans seu, Mendilibar i Diego Alonso tampoc van poder fer funcionar un grup de talent i que manté el bloc que el curs passat va guanyar l'Europa League, però que ha entrat en una mala dinàmica. Un rival perillós per la necessitat de refer-se i que compta amb noms destacats com En-Nesyri, màxim anotador amb cinc dianes, Sergio Ramos, Rakitic o Ocampos, entre d'altres.



Precedents molt equilibrats entre Girona i Sevilla, amb quatre victòries pels catalans i tres pels andalusos. A la primera volta, dos gols de Yangel Herrera y Aleix García van permetre marxar del Pizjuán amb els tres punts, i els de Míchel encadenen ja quatre partits consecutius guanyant-los. A Montilivi, dues victòries i una derrota contra un equip amb el que mai hem empatat.