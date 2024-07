PRÈVIA I A l'assalt del fortí d'El Alcoraz

Amb l'immillorable registre de deu punts aconseguits dels últims dotze, el Girona visitarà diumenge a un Huesca que està esdevenint una de les revelacions de la Lliga 123 d’aquest primer terç de curs. L’equip aragonès ha fet del seu estadi un autèntic fortí, i és que només se'ls han escapat quatre punts dels divuit disputats, i tots ells, a l'inici de campionat, perquè dels últims quatre tots han acabat amb un resultat favorable als blaugrana. Uns registres, que, contrasten amb els de visitant, on només ha pogut aconseguir una victòria, tres empats i quatre derrotes.

Sisens a la classificació, amb vint-i-dos punts, i a només dos del Girona, són un dels equips més golejats de la part alta de la taula, si bé és cert que també és un dels equips més golejadors de la categoria, amb vint gols, gairebé tots anotats a El Alcoraz. Borja Lázaro i Samu Sáiz, empatats a quatre dianes, lideren la taula de golejadors de l'equip dirigit per Anquela, seguits per David Ferreiro -autor del gol que va deixar fora de la Copa del Rei al Girona- amb tres, o Melero, una peça clau al mig del camp, amb dos.

Amb el precedent més fresc de la ja citada derrota per un a zero a la Copa, el Girona visitarà un estadi on històricament els enfrontaments sempre han estat molt igualats, quelcom que queda plasmat en els resultats: dues victòries locals, tres empats, i dues de visitants, una d'elles la temporada passada. Curiosa dada també la que mostra que, fruit de l'alta intensitat amb la qual ambdós conjunts enfronten els matxs, en els últims quatre partits de Lliga entre tots dos, sempre ha acabat algun jugador expulsat. O bé per una banda, o bé per l'altre.