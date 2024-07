PRÈVIA I Alavés - Girona

El Girona visitarà avui Vitòria amb l'objectiu de retornar al camí del triomf contra l'Alavés. El conjunt basc no va aconseguir encadenar bons resultats en el tram inicial de la temporada, arribant ser cuer passades tretze jornades, i el pobre bagatge de l'entitat va portar un nou inquilí a la banqueta, el tercer del curs després de Zubeldía i De Biasi. L'escollit va ser Abelardo, que va debutar amb el conjunt blanc-i-blau tot just fa una volta, amb victòria a Montilivi (2-3). Des de que el preparador asturià va agafar les regnes, l'Alavés ha aconseguit revertir la complicada situació inicial i enguany se situa quinzè a la classificació amb 38 punts, dotze per sobre del descens. En l'actualitat l'esquadra basca està immersa en una bona dinàmica de resultats, i arribarà a la cita d'aquest dijous havent encadenat dues victòries consecutives contra el Getafe i l'Eibar, i sense haver encaixat cap gol en els darrers tres partits.

L'Alavés es caracteritza per ser un equip unit i combatiu, d'idees molt clares, que és capaç de rendibilitzar al màxim la seva aposta per un joc vertical i pràctic. En els seus esquemes és fonamental la solidesa defensiva. El porter Pacheco, per les seves bones intervencions, i el central Laguardia, pel seu lideratge a l'eix, esdevenen alguns dels jugadors més destacats a la rereguarda. L'equip que dirigeix Abelardo també és molt poderós als contraatacs, ja que compta amb jugadors que es mouen amb rapidesa als espais com l'exblaugrana Munir, que suma set gols i és el màxim artiller de l'equip. El davanter hispano-marroquí també ha repartit sis assistències, i s'ha convertit en el jugador més determinant a la parcel·la ofensiva del seu equip. Amb Abelardo al capdavant, el conjunt vitorià també ha millorat considerablement els registres com a local, fent de Mendizorrotza un fortí. En els darrers nou partits que hi ha disputat només ha cedit un empat i una derrota. En cap d'aquests s'ha quedat sense anotar, i per contra en sis d'ells ha aconseguit deixar la porteria a zero.

Amb anterioritat, Alavés i Girona s'han enfrontat en deu ocasions. Històricament els punts que s'han disputat entre tots dos equips han estat sempre molt repartits, amb un balanç lleugerament favorable als bascos. L'Alavés s'ha imposat en quatre ocasions, per tres empats i tres victòries gironines. L'últim cop que els homes de Pablo Machín van visitar Mendizorrotza va ser fa dues temporades, però aleshores un solitari gol de Juli va deixar els tres punts a Vitòria. Pel partit d’avui, Abelardo podrà comptar amb la totalitat dels seus futbolistes, si bé el davanter Rubén Sobrino, que es va retirar de l'últim partit amb molèsties, i Vigaray, es mantindran com a dubte fins a última hora per diferents problemes físics.