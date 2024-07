PRÈVIA I Atlético de Madrid vs. Girona FC

El Girona visita aquest dissabte (16:15h.) el Cívitas Metropolitano per afrontar un duel d'alta exigència davant l'Atlético de Madrid. Els de Míchel buscaran sumar punts per seguir fent camí cap a l'objectiu, i per aconseguir-ho provaran de sorprendre a un rival de gran entitat que, tot i no haver començat el curs de la millor forma, és cinquè a la classificació amb 13 punts. Els de Simeone, de fet, han perdut dos dels tres partits que han disputat com a locals a la lliga, contra el Villarreal i el Real Madrid, i han empatat al camp de la Real Sociedad, si bé és cert que han tingut un inici molt exigent quant a rivals.

Al capdavant del conjunt madrileny, el 'Cholo' Simeone. El tècnic argentí ha començat ni més ni menys que la seva dotzena temporada a la banqueta del Metropolitano, sent amb clara diferència el tècnic amb més anys a un mateix club de la lliga espanyola i amb uns signes d'identitat propis i un estil reconeixible del qual ha impregnat l'equip. A través de la intensitat i la competitivitat, són una esquadra que sempre competeix, i destaquen per un ordre tàctic i una solidesa del bloc que, com de costum, els han portat a ser un dels menys golejats en aquest inici (6). Molt forts en el joc aeri i l'estratègia, els "colchoneros" acumulen també molt talent al davant amb jugadors com Griezmann, João Félix o Morata, que és el màxim realitzador amb quatre dianes.

Ambdós equips s'han enfrontat en sis ocasions, i els de Míchel han aconseguit puntuar en fins a cinc, amb cinc empats. De fet, no va ser fins a l'última que l'Atleti va derrotar en un matx molt igualat al Girona (2-0), que tornarà a Madrid amb l'empenta per intentar aconseguir una nova gesta davant un conjunt contra el qual s'han viscut moments especials. Per exemple, el debut a Montilivi (2-2) o l'històric pas als quarts de Copa del Rei a l'aleshores anomenat Wanda Metropolitano.