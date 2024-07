PRÈVIA I CD Leganés vs. Girona FC

Abans de l'aturada per seleccions, el Girona visita Butarque avui dissabte (20:45h.) amb l'objectiu de seguir sumant contra un Leganés que travessa una dinàmica de resultats molt similar. Els madrilenys, que la setmana passada van perdre per 1-0 al Wanda Metropolitano, han sumat en les últimes cinc jornades els mateixos punts que els gironins, nou, i són tretzens a la classificació amb 33, tan sols dos per sobre dels d'Eusebio. Un 73% d'aquests punts els han aconseguit en condició de local, i és que del seu estadi n'han fet un fortí inexpugnable. Tan sols un equip hi ha guanyat aquest curs, el Villarreal, i va ser per la mínima el passat setembre. Des d'aleshores cap dels tretze conjunts que han passat per Butarque han pogut marxar amb la victòria, inclosos Barça i Real Madrid. Una de les claus de la bona marxa dels blanc-i-blaus a casa és la solidesa al darrere, i és que jugant al seu estadi només han rebut deu gols en tretze partits, pels vint-i-dos que han encaixat a domicili.

Al capdavant de l'equip madrileny hi ha Mauricio Pellegrino, que després d'un breu pas pel Southampton va tornar aquest estiu a Espanya, on ja havia destacat dirigint l'Alavés. Amb la difícil tasca de substituir en el càrrec a Asier Garitano, el preparador argentí ha modulat un Leganés compacte i ordenat, que a partir d'un esquema de tres centrals i dos carrilers profunds basa la seva proposta en la seguretat defensiva i ràpides transicions al contracop per sorprendre el rival. La velocitat d'atacants com En-Nesyri o Carrillo, màxims golejadors amb vuit i cinc dianes respectivament, és clau en aquest aspecte, i també la fermesa al darrere de jugadors com Siovas o el porter Cuellar, que tornarà després de complir cicle d'amonestacions el passat cap de setmana. Els blanc-i-blaus van arribar a caure en posicions de descens durant el primer tram de la temporada, però durant mercat hivernal han reforçat l'equip amb jugadors contrastats que s'han consolidat a l'onze. Braithwaite, amb experiència a França i Anglaterra, ha ampliat la nòmina de davanters i ja acumula tres gols i dues assistències, mentre que Diego Reyes, internacional absolut amb Mèxic, s'ha afiançat a l'eix de la defensa.

El Girona s'enfrontarà dissabte per vuitè cop en la història al Leganés, amb un balanç de tres victòries, quatre empats i ni una sola derrota. Els d'Eusebio, que a la primera volta van empatar sense gols a Montilivi, igual que en l'última visita a Butarque el curs passat, buscaran arrodonir una sèrie de tres desplaçaments consecutius a Madrid amb un nou triomf després dels aconseguits contra el Rayo i el Real Madrid. A l’estadi dels “pepineros”, això sí, només un partit s'ha resolt per més d'un gol de diferència aquesta temporada, i els resultats més repetits han estat l'1-0 i l'1-1. S’han donat en fins a nou dels quinze partits que s’hi han disputat entre lliga i copa, i és que la premissa bàsica dels de Pellegrino és no encaixar i rendibilitzar al màxim els gols a favor.