PRÈVIA I CD Lugo vs. Girona FC

El Girona visita avui (16h.) el camp del Lugo en busca d'una victòria que li doni impuls per recuperar les bones sensacions i escalar posicions a la classificació. Els de Míchel Sánchez es trobaran al davant un equip que en aquest inici de curs també ha sumat vuit punts i que ha convertit l'empat en un resultat habitual. Els gallecs, de fet, han acabat cinc dels vuit matxs que han disputat amb igualtat al marcador, i l'any passat ja van ser el tercer conjunt de la categoria que més en va acumular. El més repetit ha estat l'1-1, que s'ha donat en les últimes dues jornades contra el Zaragoza i el Leganés, i també anteriorment contra el Fuenlabrada. A l'Anxo Carro, això sí, hi han aconseguit l'única victòria d'aquest curs, contra el Huesca, i hi han fet cinc dels dotze punts que hi han disputat.

A la banqueta del Lugo hi comença la seva primera temporada completa Rubén Albés. Tot i la seva joventut, el preparador gallec acumula experiència a Segona "B" i també a l'estranger amb aventures a Marroc i Romania, i el curs passat va aconseguir salvar el Lugo al tram final. Albés va arribar faltant set jornades amb l'equip en llocs de descens després de les destitucions de Juanfran, Nafti i Sampedro, i va acabar certificant la permanència a l'última jornada en sumar 11 de 21 punts possibles i trencar una ratxa de tretze jornades sense guanyar. Sota la seva batuta, el conjunt gallec es caracteritza per intentar vertebrar-se a partir de l'ordre defensiu i sobretot pel seu caràcter i intensitat sobre la gespa que els converteixen en competitius i a la vegada incòmodes. Manu Barreiro i Carrillo, amb dues dianes, lideren la taula de realitzadors d'un equip que malgrat estar a la part baixa de la taula és el desè més anotador (9), però a la vegada el tercer que més encaixa (11).

Els precedents entre ambdós equips es decanten clarament pel Girona, que només ha perdut dos dels quinze enfrontaments totals en els temps moderns, i n'ha guanyat nou. L'última visita a l'Anxo Carro, però, va acabar amb derrota per 3-0 a l'inici del curs passat, si bé els de Míchel buscaran recuperar els bons resultats que hi havien aconseguit històricament, i és que fins aquell moment no havien perdut en cap de les sis visites anteriors, i tret de dos empats, havien guanyat les altres quatre sempre per 1-2. Stuani, amb quatre gols, s'ha convertit en el jugador del Girona que més gols ha fet a un equip que el 2014 va encaixar a Montilivi la major golejada del Girona al futbol professional juntament amb la de Las Palmas (6-0).