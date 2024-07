PRÈVIA I Deportivo Alavés vs. Girona FC

Excepte sorpresa majúscula que permetés empatar a 40 punts amb el Celta i revertir els sis gols desfavorables de l'average general, malauradament el Girona certificarà aquest dissabte (20:45h.) el descens a Segona A. L'equip s'acomiadarà de la Primera Divisió a Vitòria dues temporades després d'haver assolit la gesta més important de la seva història, amb tristesa però també la voluntat ferma de seguir lluitant per tornar-hi més forts. L'Alavés també va perdre el passat cap de setmana les opcions europees amb les quals havia somiat durant el curs tot en caure davant el València (3-1), i tancarà la temporada amb l'únic objectiu d'oferir una bona imatge davant la seva gent. Onzens amb 47 punts, els bascos han ocupat durant tot l'any posicions de Champions o Europa League, completant una magnífica temporada amb Abelardo al capdavant. El preparador asturià, que també ha confirmat que s'acomiadarà del conjunt blanc-i-blau, dirigirà el seu últim partit després d'una temporada i mitja on ha passat de treure'ls del descens a somiar en cotes majors. Només una nefasta ratxa final, amb 3 dels últims 27 punts i cap victòria, ha privat els bascos de retornar a competicions europees molts anys després.

Els equips d'Abelardo es caracteritzen per ser organitzats, amb les línies juntes i sòlids al darrere, però valents en atac. A partir de la seguretat defensiva, on són claus jugadors com Pacheco sota pals o Laguardia i Maripán a l'eix, l'Alavés articula atacs ràpids i verticals, on adquireixen molt protagonisme extrems ràpids i desequilibrants com Jony o Inui. A casa no hi guanyen des del passat mes de febrer. Quatre empats i tres derrotes en els últims set partits els han fet baixar en el rànquing com a local, convertint-se en un dels pitjors de la categoria (26). A més, amb només 37 gols són el quart conjunt menys anotador de Primera, però els han sabut rendibilitzar fenomenalment bé. Únicament quatre d'aquests no han servit per puntuar, i els resultats més repetits han estat l'1-1 (7) i els 1-0 i 2-1 (4), que s'han donat en gairebé la meitat dels partits que han disputat. Calleri lidera la taula d'anotadors amb vuit dianes, seguit per Jony i Borja Bastón amb cinc. Juntament amb Inui són els màxims exponents en atac després de les sensibles baixes que van patir al mercat d'hivern amb la marxa d'Ibai Gómez i Rubén Sobrino a l'Athletic i el València respectivament.

Girona i Alavés s'enfrontaran per quart cop aquest curs. Ambdós ja van coincidir als setzens de la Copa del Rei, on una victòria per 2-1 a Montilivi, amb remuntada inclosa, va acabar donant accés a la següent ronda als gironins, en la que van eliminar a l'Atlético de Madrid, arribant a quarts. Tots dos equips s'han creuat un total de catorze vegades al llarg de la història, amb un balanç lleugerament millor per als interessos dels catalans, que acumulen cinc victòries, cinc empats i quatre derrotes. L'última vegada que tots dos es van trobar va ser en el partit que va inaugurar l'any 2019, amb empat a un a Montilivi, mentre que la darrera visita a Vitòria també va acabar amb resultat favorable (1-2). En lliga, Stuani ha marcat sempre contra els blanc-i-blaus durant aquests dos anys a Primera. D'altra banda, pel partit d'aquest dissabte Abelardo tindrà la baixa de Darko Brasanac, per acumulació de targetes, mentre que els anteriorment esmentats Inui i Maripán, així com Burgui, tampoc estaran disponibles per lesió.