PRÈVIA I El Girona viatja a Reus amb l'objectiu de sumar la seva quarta victòria consecutiva

Després de la contundent victòria contra el Getafe, i enmig d'un moment molt dolç, el Girona visitarà un Reus que ara disposa d’uns registres oposats. Els homes dirigits per Natxo González, onzens a la classificació amb trenta-sis punts, van esdevenir a l'inici de curs la revelació de la categoria, en l'any del seu debut, però una dinàmica de set partits sense conèixer la victòria (sis empats, l'últim sense gols a Vallecas, i una derrota) els ha traslladat a mitja taula. Ara bé, els roig-i-negres, un equip molt sòlid al darrere i construït per ser letal al contracop, segueixen sent forts i solvents com a locals, i és que al Municipal de Reus mostren uns registres a tenir en compte. Han aconseguit la meitat dels punts disputats, patint només tres derrotes i encaixant únicament onze dianes en catorze partits.

Els reusencs són un dels equips menys golejats de Segona A, amb vint-i-un gols encaixats. Per assolir aquest registre és vital el rigor imposat pel seu tècnic, esdevenint claus no només figures com la del porter, Edgar Badía, o els defenses Alberto Benito i Ángel Martínez sinó també el treball de l'equip com a bloc, essent els primers defensors els davanters. Malgrat això han estat penalitzats en moltes ocasions per la falta de gol, i és que per contra, el Reus és, amb diferència, l'equip menys anotador de la categoria, amb vint-i-dues dianes, de les quals Fran Cárbia n'ha fet sis, convertint-se en el referent i també un dels jugadors més perillosos de la formació tarragonina en atac; seguit per Máyor amb cinc i Ramon Folch amb quatre. Folch és, precisament, un dels jugadors amb més pes al mig del camp, i el màxim passador del quadre tarragoní.

De precedents entre ambdues formacions en trobem només un. Va ser el matx disputat a la primera volta del campionat, el qual es va resoldre amb un gol de Portu a les acaballes, que va permetre al Girona estrenar-se envers el Reus amb victòria, a Montilivi. Diumenge, al Municipal de Reus, els homes de Pablo Machín, com a l'octubre, es trobaran amb un rival molt sòlid i difícil de doblegar, que provarà de capgirar la seva irregular dinàmica davant la seva gent, en un matx on s'han exhaurit les entrades, conseqüència en part de la gran mobilització gironina.