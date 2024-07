PRÈVIA I El Peralada jugarà diumenge el partit d'anada del play-off d'ascens a Segona B

CD Móstoles - CF Peralada (Diumenge, a les 12h. Mpal. El Soto)

Després d’acabar la Lliga en segona posició amb la classificació per jugar, per primera vegada en la història del Peralada, un play-off d’ascens a Segona Divisió B, arriba aquest diumenge el partit d’anada d’aquesta eliminatòria.

El rival sorgit del sorteig efectuat el passat dilluns a la seu de la Federació Espanyola va ser el CD Móstoles, quart classificat del Grup 7è de Tercera Divisió. Segons la classificació dels dos equips a les respectives lligues, el partit d’anada es disputarà a terreny madrileny i el de tornada serà el proper diumenge 28 de maig al Municipal de Peralada.

L’equip entrenat per Iván Ruiz, es presenta com un complicat rival si es tenen en compte els seus números, ja que va sumar 16 victòries, 14 empats i només 8 derrotes. Una altra dada curiosa del equip madrileny és que de les 8 derrotes que ha sofert, sis han estat en el seu estadi i només dos quan ha jugat fora de casa, sumant 35 punts com a visitant i només 27 de local.

Els seus registres golejadors són de 62 dianes a favor i 41 en contra, destacant en l’aspecte anotador el seu veterà davanter de 35 anys, Gerardo Berodia, exjugador entre d’altres equips del Lugo, tot i que ara mateix és dubte per disputar aquest play-off per una lesió que es va produir en el penúltim partit de la temporada regular.

Girona “B” – Horta. Mpal. (Diumenge, a les 18h. Sant Ponç)

El filial rep diumenge al líder del seu grup, l’Horta. Els barcelonins ocupen la primera plaça amb 59 punts i només un per sobre del seu més immediat perseguidor, el Sants. L’Horta ha guanyat setze partits, n’ha empatat onze i n’ha perdut cinc, alhora que en el balanç de gols en porta seixanta-tres –el més golejador- i trenta-dos en contra.