PRÈVIA I FC Cartagena vs. Girona FC

Cada cop falta menys per acabar la temporada i en una categoria molt exigent i igualada tots els equips segueixen lluitant per assolir els seus objectius. El Girona, en el seu cas, per assegurar el play-off i somiar a arribar a l'ascens directe, mentre que el Cartagena, amb la feina molt avançada, provarà de recuperar la bona dinàmica per certificar matemàticament la permanència. Els Efesé, amb 49 punts, ocupen l'onzena posició i estan completant un curs molt més tranquil que l'anterior, en el qual van estar lluitant fins al final per evitar baixar. Enguany, de fet, fins i tot s'han fet un lloc a la zona noble de la classificació en diversos trams de la temporada, però una recent mala ratxa de set derrotes en deu jornades els ha allunyat del somni de pugnar per l'ascens. La setmana passada, això sí, van tornar al rumb de la victòria contra l'Alcorcón i avui intentaran donar-li continuïtat en un estadi Cartagonova que aquest any s'ha acostumat a veure guanyar el seu equip, que és el sisè millor local de la categoria.

Al capdavant de l’esquadra hi ha l'artífex de la permanència del curs passat, Luis Carrión. I començant la temporada des de l'inici, ha aconseguit consolidar els trets d'identitat del seu projecte, amb un Cartagena que és valent i intenta proposar a través de la pilota, fent un futbol atractiu. De fet, el conjunt blanc-i-negre ha esdevingut el quart més anotador de Segona fruit també del seu talent a la part de dalt, si bé els molts gols que ha rebut (51) l'han penalitzat. La gran referència de l'equip és el veterà davanter Rubén Castro, que als seus 40 anys segueix marcant gols i fins al moment ja n'ha fet 16. El segueix el jove Dauda amb vuit, mentre que l'ex del Girona Alfredo Ortuño en porta cinc. A les seves files també compten amb noms tant destacats com els de Tejera, Okazaki o un altre jugador amb passat blanc-i-vermell, Àlex Gallar, a més d'Antonio Luna, Pedro Alcalá i Cristóforo, que també van tenir la seva etapa a Montilivi.

La igualtat entre ambdós conjunts en els enfrontaments previs és màxima. La victòria de la primera volta del Girona a casa (2-0) va decantar lleugerament la balança pels de Míchel, que n'han guanyat quatre, n'han empatat tres i n'han perdut tres més. Al Cartagonova, això sí, l'equip català no ha pogut guanyar-hi mai, perdent els dos primers que hi va disputar i empatant els dos següents. El darrer, per 1 a 1 en l'última jornada del curs passat.