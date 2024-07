PRÈVIA I Girona - Betis

Avui divendres Montilivi donarà el tret de sortida a la 32a jornada del campionat de Lliga amb l'enfrontament contra el Betis, un dels màxims competidors en l'exigent lluita pel somni europeu. L'equip andalús arriba a la cita d'enguany enllaçant una dinàmica de resultats molt positiva. En l'última jornada va derrotar l'Eibar, i acumula quatre partits consecutius guanyant. Actualment ocupa la cinquena posició de la taula classificatòria amb 49 punts, cinc més que el Girona, i travessa un dels millors moments de la temporada. Al capdavant de l'esquadra verda-i-blanca, Quique Setién, que va aterrar el passat estiu a l'entitat per comandar un nou i ambiciós projecte. El preparador càntabre, amb un llarg recorregut a les banquetes del futbol nacional, ha modelat un equip que destaca per practicar un joc alegre i vistós.

L'aposta del Betis passa per ser un conjunt amb clara vocació ofensiva, protagonista a camp contrari a través de la possessió i la combinació, i les estadístiques reflecteixen aquesta voluntat, havent-se convertit en el tercer equip més passador de LaLiga. Futbolistes com Fabián o Guardado, amb gran capacitat d'associació, molta visió de joc i arribada a l'àrea contrària, s'han convertit en el timó a la medul·lar. El conjunt andalús destaca també per la seva alta capacitat golejadora. És el cinquè més realitzador del campionat amb 52 gols, i Sergio León lidera la taula d'anotadors amb onze. El jove ariet Loren, que ha irromput aquesta temporada amb força al futbol professional, s'ha convertit amb cinc dianes en una altra de les màximes referències ofensives. La major debilitat de l'esquadra bètica és l'aspecte defensiu. L'exblaugrana Marc Bartra va aterrar el passat gener per apuntalar la rereguarda del que és el tercer equip més golejat de Primera amb 53 dianes encaixades. En les darreres tres jornades, però, ha aconseguit mantenir la porteria a zero.

El Betis ha alternat diferents sistemes de joc durant la temporada, i darrerament ha apostat per un esquema molt similar al 3-5-2 que sempre ha emprat Pablo Machín al Girona. La intensitat que imprimeixen els bètics en el seu joc es plasma en la dada que el cataloga com el segon equip de la competició que més punts aconsegueix passat el minut vuitanta (6), i obliga als seus rivals a mantenir concentració màxima fins al xiulet final. Els precedents contra l'equip verd-i-blanc no són favorables. Els bètics s'han imposat en cinc dels últims set enfrontaments, per un empat (2-2 a la primera volta) i una victòria gironina. Els andalusos, que no han perdut mai a Montilivi, no podran comptar divendres ni amb l'habitual titular a la porteria, Adán, ni tampoc amb el central Zou Feddal, ja que ambdós segueixen recuperant-se de les seves respectives lesions.