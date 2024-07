PRÈVIA I Girona-Cádiz: un partit per fer un pas de gegant

Amb una patida i èpica victòria a Reus com antecedent, el Girona rebrà diumenge a Montilivi a un Cádiz que, malgrat realitzar un inici de curs irregular, ha anat remuntant posicions fins al punt d'entrar de ple a la lluita per l'ascens i esdevenir un dels rivals més directes dels homes de Pablo Machín. Dues derrotes i un empat en els últims cinc partits, han allunyat els andalusos a onze punts dels blanc-i-vermells, malgrat continuen situant-se tercers en solitari, amb quaranta-set punts al seu caseller. Si bé del Carranza n'han fet un fortí, assolint fins a trenta-un punts dels quaranta-cinc possibles, a domicili han mostrat la cara contrària, i han sumat només setze dels quaranta-dos disputats, el que significa sis derrotes i quatre empats, per quatre victòries, havent exhibit també moltes més dificultats per desenvolupar el seu joc.

Dirigits per Álvaro Cervera, un tècnic amb dilatada experiència a les banquetes i excel·lent currículum com a futbolista, el Cádiz, que aquest estiu tornava a la Segona A després d'uns anys d'absència, ha confeccionat un grup fort i equilibrat. Els andalusos han aconseguit combinar jugadors veterans, amb molts minuts al futbol professional però amb intactes ganes triomfar, amb joves, amb més o menys experiència, però que han demostrat estar dotats de gran potencial, i alhora futbolistes que procedien de lligues estrangeres i que mai havien competit a l'espanyola. Els gaditans han sabut construir una de les defenses més fortes de la categoria, encaixant només vint-i-set gols, al mateix temps que armats amb un atac molt potent, amb l'exblanc-i.vermell Ortuño com a referència i màxim anotador amb catorze dianes, complementat per altres jugadors molt ràpids, tècnics i amb arribada, que esdevenen un perill constant, com és el cas d'Álvaro García, Imaz o Aketxe, que a més a més té una qualitat i precisió excel·lent a pilota aturada. Disposant-se habitualment sobre el terreny de joc amb un 4-5-1, valoren enormement el bon tracte de la pilota i la possessió d'aquesta, donant molta importància a la sortida des del darrera, on juga un paper fonamental la correcte connexió entre els centrals i el mig del camp.

De precedents entre ambdues formacions en trobem tres, havent quedat repartits en una victòria per banda i un empat, el de la primera volta, quan el partit va finalitzar sense gols al Carranza. L'últim i únic duel disputat a Montilivi entre tots dos conjunts, que data del novembre de l'any 2009, va esdevenir un matx on el Girona va assolir un contundent quatre a zero, amb la participació golejadora de l'ara central del Cádiz, Migue.