PRÈVIA I Girona FC vs. Atlético de Madrid

El 19 d'agost del 2017 quedarà per sempre més gravat a la història del Girona. Aquell dia el somni es va convertir en realitat, i el club va començar la seva aventura a Primera Divisió. L'Atlético de Madrid va esdevenir l'amfitrió de luxe per l'ocasió, en un partit on l'estadi de Montilivi va poder celebrar els dos primers gols a l'elit, obra de Cristhian Stuani, i també assaborir el primer punt a la màxima categoria (2-2). Gairebé un any i mig després, el conjunt madrileny tornarà a trepitjar la gespa gironina. Ho farà en plena lluita pel lideratge de la Liga Santander després d'empatar contra el Barça en la darrera jornada (1-1), i d'haver sumat nou punts dels últims quinze que li han permès revertir un inici de curs complicat. Tercers a la classificació amb 24 punts, aquesta temporada només han perdut un sol partit, al camp del Celta, i n'acumulen deu consecutius puntuant. Tot i això, l'assignatura pendent dels "colchoneros" són els matxs a domicili. Lluny del Wanda Metropolitano només n'han guanyat un dels sis que han disputat, havent aconseguit set punts de divuit possibles, que són menys d'un terç del total que acumulen.

Per vuitena temporada consecutiva, el 'Cholo' Simeone està al comandament del conjunt blanc-i-vermell. El preparador argentí, que és amb diferència el que més temps acumula en un mateix club a la lliga espanyola, ha impregnat a l'equip d'una identitat pròpia i un estil reconeixible que l'ha portat fins a l'èxit, basat en la intensitat i la competitivitat, i articulat a partir del 4-4-2. Els madrilenys van acabar la temporada passada aixecant l'Europa League, i aquesta l'han començat amb la conquista de la Supercopa d'Europa contra el Real Madrid. A partir de l'ordre tàctic i la solidesa del bloc, estan aconseguint, un any més, ser el conjunt menys golejat de Primera (9), i una de les claus és Jan Oblak. El porter eslovè s'ha endut el Trofeu Zamora en les tres últimes edicions, i enguany l'estaria revalidant. Jugadors com Savić o Godín també són cabdals. L'uruguaià s'ha erigit com un referent a l'eix, i també un perill a l'àrea contrària, i és que el joc aeri i l'estratègia esdevenen dues de les majors fortaleses dels atlètics, que aquesta temporada han aconseguit més de la meitat dels seus disset gols a partir de xuts llunyans (6) i pilota aturada (5).

Griezmann lidera la taula d'anotadors amb tres dianes, seguit per cinc jugadors amb dos, principalment de segona línia, com Thomas o Lemar, i també defenses. El francès, recentment coronat campió del món, també s'ha convertit en el màxim assistent de l'equip amb quatre passades de gol, i la màxima referència ofensiva juntament amb Diego Costa. L’hispano-brasiler, per la seva banda, va estrenar el seu caseller la passada jornada contra el Barça, trencant així una llarga sequera anotadora. Amb cinc dianes, els de Simeone esdevenen un dels equips menys golejadors a domicili. Fins al moment els hi està costant trobar el camí cap al gol, i s'han convertit en els reis de l'empat. Són el tercer equip de la categoria que més n’ha registrat, fins a sis, i els últims tres desplaçaments també els han acabat en taules, contra Real Madrid, Villarreal i Leganés. Aquesta temporada, això sí, l'han començat sense dos dels seus emblemes, Gabi i Fernando Torres, que el passat juny van posar punt final a la seva etapa com a "colchoneros".