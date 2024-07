PRÈVIA I Girona FC vs. Cádiz CF

Duel important a Montilivi (14h. dissabte) per tractar de convertir les bones sensacions en punts i recuperar el camí de la victòria. Els homes de Míchel Sánchez, necessitats d'un triomf davant l'afició que els doni impuls de nou, rebran a un Cádiz que no va començar gens bé el curs però que, en canvi, en les últimes jornades ha despertat. Els andalusos ocupen posicions de descens, però ja només els separa un punt de la permanència, després d'haver perdut de forma consecutiva els cinc primers partits. De fet, els cinc punts que acumulen els han fet en les tres darreres jornades, salvant una victòria in extremis contra el Valladolid al temps de descompte i rascant dos empats a casa davant el Villarreal i l’Espanyol.

Al capdavant dels gaditans hi ha Sergio González. Amb passat a l'Espanyol i al Valladolid, el tècnic barceloní va agafar el timó de l'equip el curs passat per intentar redreçar la mala dinàmica i ho va aconseguir, fent punts de prestigi davant rivals com Barça, Madrid, Sevilla o Villarreal que els van permetre arribar a l'última jornada amb opcions d'assolir una permanència que la van acabar certificant de forma agònica. Aquest curs, tot va sortir del revés en uns cinc primers partits en els quals no van poder fer cap gol i en van encaixar catorze. Una dinàmica que han corregit en les últimes setmanes amb dues porteries a zero en els tres darrers partits i tres gols a favor, obra de Negredo, Chust i Lucas Pérez. Ordenats al darrere, solen ser un equip vertical i efectiu, perillós a pilota aturada i en transicions, i que no necessita dominar per fer mal. A més, compten amb una plantilla plena de noms destacats a la categoria com el de Ledesma sota pals, Luis Hernández a la rereguarda, Álex Fernández o Fede San Emeterio a la medul·lar i els citats Lucas Pérez i Negredo al davant, a més dels exgironins Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino i "Choco" Lozano, importants dins l'equip.

El d'avui serà el primer duel entre Girona i Cádiz a Primera Divisió. Ambdós equips s'havien enfrontat abans en fins a sis ocasions a Segona, a més d'una a la Copa del Rei, amb igualtat màxima de resultats (tres victòries per banda i un empat). L'últim precedent a Montilivi, el de Copa, se'l van endur els de Míchel per 2-0 amb doblet de Valery, i també l'anterior, a Segona, per 2-1 aquest cop amb Stuani com a doble golejador. L'únic cop que els de Sergio González han esgarrapat punts de l'estadi, de fet, va ser ni més ni menys que l'any de l'ascens.