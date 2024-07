PRÈVIA I Girona FC vs. FC Barcelona

El líder visita Montilivi (16:15h.) aquest dissabte en un duel d'alta exigència per als homes de Míchel, que tractaran de seguir oferint tan bona imatge com fins ara per a intentar sorprendre a un dels conjunts més potents de la lliga. Amb 44 punts i a dos partits per acabar la primera volta, encapçalen la classificació tres per sobre del Real Madrid, i recentment es van proclamar campions de la Supercopa d'Espanya derrotat precisament als blancs en el primer títol de l'era Xavi. A més, el passat dimecres van certificar també el seu pas a les semifinals de la Copa del Rei derrotant a la Real Sociedad i són un dels equips més en forma després d'encadenar set victòries i un empat en les últimes vuit jornades. A domicili, tan sols una derrota, davant el mateix Madrid, i tota la resta victòries.

Xavi Hernández ha iniciat aquest curs la seva primera temporada completa al capdavant del Barça després d'arribar el curs passat a mitja temporada en substitució de Koeman. Amb una plantilla renovada i molt reforçada, els blaugranes estan construint un projecte de present i futur que ja comença a donar fruits. Amb un estil molt identitari articulat a través de la pilota, el conjunt culer dona molt pes al mig del camp, amb Busquets, Gavi i Pedri com a protagonistes, i compta amb molt de talent a dalt, però ha aconseguit construir un mur a la seva àrea i han deixat la porteria a zero en fins a tretze dels divuit partits que han disputat a la lliga. De fet, crida l'atenció que en aquest temps tan sols han encaixat sis gols, menys de la meitat que el segon equip menys golejat, el Villarreal (13). Són clau Ter Stegen sota pals, juntament amb Araújo o les incorporacions de Koundé i Chrsitiansen. A més, el Barça també és el segon equip més anotador (36) només per darrere del Madrid, amb dos més. Lewandowski s'ha erigit la gran referència i acumula tretze gols, tot i que el polonès està sancionat per dissabte. Sí que hi serà Dembele, protagonista en els últims partits amb dianes importants i liderant l'atac blaugrana a través del seu desequilibri.

El Girona haurà de trencar amb els precedents si vol treure quelcom positiu del partit. En les dues visites que ha fet el Barça a Montilivi, s'hi ha imposat per 0-2 i 0-3, si bé els blanc-i-vermells van aconseguir empatar a dos en la darrera visita al Camp Nou gràcies a dues dianes d'Stuani, i un gol de l'uruguaià també va decantar a favor nostre la final de la Supercopa Catalunya del 2019 davant els blaugranes.