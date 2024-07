PRÈVIA I Girona FC vs. Getafe CF

Jornada especial perquè avui torna el futbol de Primera Divisió a Montilivi. Gairebé 1200 dies després de viure la dura derrota davant el Levante que va condemnar l'equip a perdre la categoria, avui els aficionats blanc-i-vermells tornaran a gaudir del màxim nivell i ho faran amb la il·lusió de poder acompanyar els de Míchel cap als primers tres punts. Tocarà lluitar-los davant un sempre combatiu Getafe que, això sí, a la primera jornada va patir un dur revés encaixant tres gols en la visita de l'Atleti al Coliseum (0-3). Els madrilenys van acusar de nou la falta de gol i no van poder millorar la dinàmica d'una pretemporada en la qual només han guanyat un de sis partits i anotat tres gols, quedant-se en fins a quatre duels sense veure porteria, però encaixant, en canvi, en tots menys en un tot i enfrontar-se majoritàriament a equips de menor categoria.

Unes estadístiques, però, que contrasten amb els noms d'un equip que aquest estiu s'ha reforçat molt bé, i que voldrà reivindicar-se avui per començar a aixecar el vol a la lliga. Entre els nous fitxatges, futbolistes contrastats a la categoria com el porter Kiko Casilla, el central Domingos Duarte, el pivot Luis Milla o el davanter Borja Mayoral, autor de sis dianes en mitja temporada el curs passat amb els madrilenys i cridat a ser una de les referències ofensives juntament amb Ünal, que en va fer setze més. També ha aterrat al Coliseum un vell conegut de Montilivi, Cristian Portugués "Portu", després de tres temporades a la Real Sociedad i d'haver conquerit una Copa del Rei. Tots ells dirigits un curs més per Quique Sánchez Flores, amb passat a l'Atleti, el València i l'Espanyol i que el darrer curs va estrenar la seva tercera etapa al Getafe substituint a la jornada 10 a Míchel i classificant l'equip en una còmode posició a la classificació.

La igualtat en els enfrontaments previs entre Girona i Getafe és màxima. De vuit duels, els de Míchel n'han guanyat tres i n'han empatat tres, per dues derrotes. L'últim enfrontament, en plena lluita per la permanència, va acabar en derrota (2-0), si bé els de Quique Sánchez Flores mai han guanyat a Montilivi, amb dos empats i dues victòries gironines.