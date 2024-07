PRÈVIA I Girona FC vs. Rayo Vallecano

Torna la lliga després de l'aturada mundialista i el Girona s’hi posa rebent a Montilivi la visita del Rayo Vallecano, un dels equips revelació de la temporada. En un dia especial també per retrobar-se amb la seva afició, els de Míchel intentaran donar continuïtat a les bones sensacions d'abans del Mundial i passar pàgina de la Copa davant un rival que en el moment de l'aturada també estava en un estat de forma excepcional. Sis duels de lliga consecutius de lliga encadenaven sense perdre, amb victòries de mèrit contra Real Madrid i Sevilla, o empats davant Atlético i Barça. Els de Vallecas ocupen actualment la vuitena posició a la classificació amb 22 punts en catorze jornades jugades i estan a tan sols dos dels llocs de competició europea.

Al capdavant de l'equip hi ha el basc Andoni Iraola, que va agafar-los fa tres temporades a Segona i després d'aconseguir l'ascens precisament a Montilivi en el seu primer any, ja va completar un curs excel·lent la darrera temporada al màxim nivell, salvant-los amb solvència i tranquil·litat i practicant un futbol vistós. Isi Palazón és la referència al davant i un dels seus jugadors més perillosos, al mateix temps que un dels màxims anotadors amb tres dianes. Els madrilenys són, de fet, el sisè equip més anotador de la categoria i el gol està molt repartit en una esquadra amb jugadors amb bagatge i talent a totes les línies com Dimitrievski, Catena, Álvaro García, Trejo o Falcao, a més de l'ex del Girona Florian Lejeune i un Raúl de Tomás que no podrà debutar fins al gener.

Girona i Rayo s'han enfrontat al llarg de la història en 23 ocasions, amb un balanç molt equilibrat de 9 victòries blanc-i-vermelles, per quatre empats i 10 dels madrilenys. En els únics dos precedents a Primera, del curs 2018/19, els homes aleshores dirigits per Eusebio Sacristán van aconseguir imposar-se en ambdós partits per 2-1 i 0-2, mentre que en les darreres visites dels vallecans a Montilivi no hi ha hagut un dominador clar quant a resultats. Els de Míchel, però, intentaran sumar tres punts que els permetin tancar un 2022 de somni de la millor forma possible.