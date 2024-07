PRÈVIA I Girona FC vs. RC Celta

Després d'aconseguir els primers tres punts en el retorn a Primera Divisió, el Girona vol seguir vencent i convencent i aquest divendres tindrà un nou repte contra el Celta. Els gallecs arriben a Montilivi no havent tingut l'inici de lliga desitjat i després d'una pretemporada en la qual els resultats tampoc els van ser del tot favorables. En l'última jornada, derrota contra el Madrid per 1-4 i en l'estrena, l'Espanyol els va igualar un 2-0 favorable a l'afegit i de penal. Necessitats de reacció per abandonar les posicions baixes de la taula i començar a agafar bones sensacions, els de Coudet arribaran a Montilivi amb l'objectiu d'imposar el seu futbol i d'endur-se els tres punts.

Ho faran encomanats a Iago Aspas. El davanter, capità i referència absoluta de l'equip, va fer vuit dels nou gols en pretemporada, i també s'ha encarregat de transformar dos dels tres primers a la lliga. La resta han estat per Paciencia, una de les noves incorporacions que el conjunt de Vigo ha fet aquest estiu per potenciar la seva plantilla, juntament amb altres noms destacats com el dels exblaugranes Carles Pérez i Óscar Mingueza, a més de l'andalús Óscar Rodríguez o el central basc Unai Núñez. La gran pèrdua ha estat Brais Méndez, fitxat per la Real Sociedad, si bé a les seves files mantenen jugadors importants com Hugo Mallo, Galán, Tapia o Fran Beltrán.

L'última visita del Celta a l'estadi es va saldar amb victòria per 3-2. Aquell dia, Stuani per partida doble i Alcalá van ser els encarregats de posar l'avantatge al marcador, i també la temporada anterior, la del debut, el Girona es va aconseguir imposar amb una solitària diana de Portu. Uns precedents als quals es voldran agafar els homes de Míchel, que només han guanyat dos partits més dels tretze que han disputat contra els gallecs. Un, això sí, de molt especial a Balaídos el 2008, just el dia del retorn al futbol professional després de cinc dècades sense trepitjar-lo i amb una diana de Jaume Durán amb gust a glòria.