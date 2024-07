PRÈVIA I Girona FC vs. Real Sociedad

El Girona rep aquest diumenge a Montilivi la visita de la Real Sociedad, un dels equips més potents del futbol espanyol i amb una gran trajectòria en les darreres temporades. Classificats per a l'Europa League l’any passat, els bascos han començat el curs confirmant el seu bon estat de forma amb deu punts en sis jornades que els col·loquen en vuitena posició. A més, han aconseguit empatar davant tot un Atlético de Madrid i derrotar al Manchester United en competició europea, on de moment han guanyat els dos partits que han disputat.

Al capdavant del projecte txuri-urdin hi compleix la seva sisena temporada Imanol Alguacil. Havent participat en les darreres tres Europa League, a més de en una Supercopa i després de conquistar el 2021 la Copa del Rei, el tècnic de Guipúscoa ha consolidat de nou els blanc-i-blaus entre els millors a través d'un futbol alegre i basat en el domini a través de la pilota. A les seves files compta amb jugadors del nivell de David Silva, campió del món, a més de Merino, Take Kubo o Brais Méndez, incorporat aquest estiu i que de moment lidera la taula d'anotadors amb tres dianes tot i no ser davanter. El suec Sorloth, la referència al davant, també s'ha estrenat. Aquest estiu, però, han perdut a Isak, màxim exponent ofensiu, i el seu relleu, Sadiq, ha caigut lesionat de gravetat en un equip molt castigat per la infermeria, en la qual també estan dos puntals com Illarra i Oyarzabal.

A Montilivi, la igualtat entre Girona i Real Sociedad ha estat màxima. En la darrera etapa a Primera Divisió les dues visites es van saldar amb empats a zero i a un respectivament, mentre que en dos precedents a Segona un també va acabar sense gols i l'altre el van guanyar els blanc-i-vermells per la mínima. De fet, en l'era moderna el resultat més repetit ha estat clarament l'empat, que s'ha donat en fins a cinc ocasions, per dues victòries per costat.