PRÈVIA I Girona FC vs. Sevilla FC

Queden dotze punts en joc i el Girona rep avui la complicada visita del Sevilla amb la voluntat de recuperar el camí de la victòria a Montilivi i fer un pas important cap a la permanència amb el suport de l'afició. Eliminats als vuitens de final de l'Europa League per l'Slavia Praha, els andalusos arriben a la cita plenament concentrats en la lluita per classificar-se una temporada més per competicions europees, i amb la Champions en el punt de mira. El retorn de Caparrós a la banqueta tot just fa un mes ha suposat un revulsiu pels de Nervión, que només havien sumat vuit punts de trenta possibles des de l'inici d'any i també havien caigut a la Copa del Rei. Amb el preparador d'Utrera els andalusos van tornar a guanyar lluny del seu estadi després de deu partits sense fer-ho, però la derrota del passat diumenge al Coliseu Alfonso Pérez (3-0) torna a posar de manifest les dificultats que el Sevilla ha arrossegat al llarg d’aquest curs per puntuar a domicili, on només ha fet el 35% dels seus punts.

Joaquín Caparrós ja va posar-se al capdavant de l'equip andalús al tram final del curs passat per redreçar el rumb i guiar-lo fins a Europa, i ho ha tornat a fer aquest després de la destitució de Pablo Machín, canviant de nou els despatxos per la banqueta. Les bandes, amb homes com Jesús Navas, són importants en la proposta de Caparrós, que es nodreix del joc directe a partir de ràpides transicions i la qualitat individual de molts dels jugadors d'un equip que també ha exhibit una millora en la solidesa defensiva del bloc. El Sevilla és el tercer conjunt més anotador de la categoria (54) només per darrere del Barça i el Real Madrid, i Ben Yedder és el màxim artiller amb setze dianes, seguit amb onze per Sarabia, golejador en els últims dos duels amb el Girona. André Silva, amb nou, i Munir, que va arribar a l'hivern, amb tres, són els altres dos grans referents ofensius sevillistes.

El Sevilla és juntament amb l'Eibar un dels dos equips contra els quals el Girona sempre ha perdut en aquestes dues primeres temporades a Primera, i l'únic a qui encara no ha marcat. El darrer precedent entre ambdós conjunts a Montilivi va acabar amb un resultat desfavorable de 0-1, i va suposar la primera derrota a l'estadi com a equip de Primera Divisió. Els de Nervión només han visitat dos cops Girona, l'altre amb motiu de la disputa del 36è Trofeu Costa Brava, que va acabar amb el mateix resultat advers. Dues derrotes en els últims dos enfrontaments, ambdós al Sánchez-Pizjuán, completen un balanç negatiu de quatre partits perduts i cinc gols en contra per cap a favor. Els d'Eusebio tractaran de trencar aquests registres diumenge en el que serà el primer partit en què Caparrós es mesuri al Girona, i és que es dona la curiosa circumstància que cada cop que els andalusos s'han enfrontat als catalans ho han fet amb un tècnic diferent a la banqueta (Míchel, Berizzo, Montella i Machín amb anterioritat).